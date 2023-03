A sus 32 años de edad, la actriz y cantante Andrea Guasch está a punto de vivir uno de los momentos más dulces de su carrera. Su participación como concursante en la nueva temporada de Tu Cara Me Suena va a ayudar a que se la redescubra como la gran artista que es.

Formada en danza y artes escénicas en algunas de las escuelas más prestigiosas de nuestro país, Andrea Guasch ha labrado con los años una envidiable carrera profesional pese a que no sea uno de los rostros más conocidos del mundo del espectáculo. Guasch ha participado en musicales como Peter Pan, Hoy No Me Puedo Levantar o La Llamada y la hemos podido ver en series de televisión como Hospital Central, Cuéntame cómo pasó o El Comisario, pero su fama llegó gracias a Disney Channel.

La auténtica 'chica Disney' española

En el año 2006, Andrea Guasch se convirtió para los más pequeños en una auténtica 'chica Disney' al protagonizar la serie infantil Cambio de Clase. Desde entonces su popularidad como Valentina, personaje al que daba vida, no dejó de crecer.

Andrea era tan querida por los más pequeños que, además de grabar en español la canción de la famosa serie Los Magos de Waverly Place, también participó en la versión alemana de de Cambio de Clase y viajó en dos ocasiones a Estados Unidos para participar en los Disney Channel Games: Las olimpiadas Disney donde se codeó con estrellas internacionales como Miley Cyrus, Ashley Tisdale (Sharpay en High School Musical), Selena Gomez o los Jonas Brothers, con quienes aún mantiene una buena amistad. Además, años más tarde también protagonizó otra serie para el canal: La Gira.

Siempre celosa de su vida privada (aunque se sabe que mantuvo una relación con Álex, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio) Andrea Guasch grita a los cuatro vientos siempre que puede su amor por Rosco, su marido. Con él, tiene un grupo musical: Hotel Flamingo.

Y volviendo a Tu Cara Me Suena, pese a que aún no ha comenzado el programa, Andrea Guasch ya está dando de qué hablar gracias a la filtración (intencionada o no) de una de sus actuaciones. Su imitación de Chanel cantando y bailando SloMo exactamente igual que como se hizo en Eurovisión ha enamorado a cientos de personas en Twitter.

un año diciendo que lo de chanel no lo hace nadie para que llegue andrea guasch y en una semana de ensayo lo clave https://t.co/LePccVr0cq — ʳᵃ (@1016wasabi) March 18, 2023