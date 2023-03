Julio Iglesias Jr. lanza una advertencia a Íñigo Onieva: "Espero que respete a Tamara como ella se merece"

Hace una semana fue el 50 cumpleaños de Julio Iglesias Jr. El hijo de Isabel Preysler organizó una fiesta donde atendió a los medios de comunicación. Precisamente, una de las declaraciones que dio fue en relación con la ruptura de su madre y Mario Vargas Llosa.

"No me sorprende porque las relaciones empiezan y acaban. Si una pareja no se lleva bien habrá que separarse. Si no, ¿para qué estar juntos?", fue lo que opinó al respecto para Y ahora, Sonsoles.

También aprovechó para hablar de la relación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Si bien el cantante no respondió directamente sobre si el empresario le parece buen marido para su hermana, ha sido en unas declaraciones para Plan de tarde donde ha hablado un poco más al respecto.

"Le conozco muy poco porque le he visto dos veces en mi vida, pero espero que respete a Tamara como ella se merece", fueron las palabras que el artista expresó en el plató del programa de Toñi Moreno.

Estas declaraciones son una clara advertencia al que se convertirá en el esposo de su hermana pequeña el próximo 8 de julio. Asimismo, cabe recordar que Julio Iglesias Jr se enteró "por la prensa" de su reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

"Tamara es muy buena persona y le ha perdonado. Yo espero que les vaya bien y que al final tengan una relación sana y bonita", dijo el artista a la revista ¡Hola!.