Julio José Iglesias cumple 50 años, y precisamente en la fiesta de cumpleaños que ha organizado para celebrarlos ha atendido a los medios. La celebrity ha conectado con Y ahora Sonsoles, donde ha sido preguntado tanto por su madre, Isabel Preysler, como por su hermana, Tamara Falcó.

Tras indicarle lo bien que se conserva y que el modelo lo atribuyera a los genes de su familia, Sonsoles Ónega ha aprovechado para preguntarle por la mediática ruptura de su madre y Mario Vargas Llosa. El cumpleañero no se lo ha pensado, y ha asegurado que no recibió la noticia con sorpresa.

"No me sorprende porque las relaciones empiezan y acaban. Si una pareja no se lleva bien habrá que separarse. Si no, ¿para qué estar juntos?", ha declarado. Además, la presentadora del programa de Antena 3 le ha preguntado por las palabras de Julio Iglesias.

"Lo que sé es que mi padre tiene una relación muy bonita con mi madre. Si él ha dicho algo, es porque la admira y la quiere muchísimo. No sé si se ha portado bien o mal con ella, pero si mi padre dice eso es por algo", ha asegurado el cumpleañero.

Por otro lado, Ónega ha sacado el tema de su hermana y la futura boda, y le ha preguntado si le gusta Íñigo Onieva como cuñado. Julio Iglesias Jr. no ha hecho esfuerzos en disimular: "A quien le tiene que gustar es a ella".