El lapsus de Pablo Motos en directo en 'El Hormiguero': "A veces se me va la olla"

Pablo Motos lleva siendo el presentador de El Hormiguero estos 15 años, desde que estrenó el programa. El televisivo acostumbra a preparar todo minuciosamente con el fin de que no hayan fallos durante la emisión en directo. Sin embargo, a veces, los despistes pueden jugar una mala pasada.

El que fuera locutor de radio tiene más de una década de experiencia en el programa de Antena 3 y sabe a la perfección cuándo dar paso a las diferentes secciones que forman parte del talk show. Es por ello que no pasa desapercibido cuando el valenciano se salta el guion.

Este lunes el invitado especial fue Kiko Veneno, quien acudió al programa para presentar su documental Un día Lobo López, inspirado en su álbum Échate un cantecito. Después de hablar sobre los inicios del artista en la música, Pablo Motos le acompañó, con guitarra en mano, en la interpretación de su icónico tema, Joselito.

El presentador estaba más que emocionado por la experiencia que acaba de tener con el compositor. Tanto es así que vivió un lapsus en el que casi se salta una de las secciones del programa, olvidándose por completo de la escaleta.

"Lo tenemos que dejar aquí, que tengo la tertulia... Ha sido un honor volver a verte", dijo Motos al cantante. Segundos después, el televisivo se dio cuenta de su error y quiso enmendarlo. "Ah, no no. Que vamos a la ciencia. Me he equivocado. Perdón, perdón, que se me enfada Gálvez", expresó en directo.

Miguel Gálvez, el sustituto de Marron, quien está de baja por paternidad, esperaba entusiasmado que el valenciano diera paso a su sección para mostrarle al artista el experimento que había preparado. "¿Te has olvidado de mí?", le preguntó a Pablo, quien admitió que, en ese momento, no se acordó de la sección.

Durante la tertulia, los colaboradores volvieron a recordar el despiste del presentador. Así, Juan Ibáñez comentó: "¡Qué guay! Querías hacer la tertulia justo después de la entrevista. ¿Cuál era tu plan exactamente? Hubiera sido muy gracioso si hubieras tirado para delante. Lo dejamos para quienes lo quieran entender...". Ante las palabras de Ibáñez, Pablo Motos quiso poner fin al tema. "Estamos en directo. A veces se me va la olla", manifestó.