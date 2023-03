La detención de Carlos 'El Yoyas' "podría ser inminente" y Fayna reacciona: "Está protegido"

Carlos 'El Yoyas', concursante de la segunda edición de Gran Hermano, lleva más de tres meses prófugo de la ley. Fayna Bethencourt, su expareja, denunció a Carlos tras amenazarle a ella y a toda su familia, además de por los delitos de agresión brutales hacia la joven.

Según su relato, el hombre incluso se plantó en la casa de la que fuera su suegra y comenzó a apalear las puertas mientras estaba sola con los dos hijos de la pareja.

Ahora, según una información que le llegó a Saúl Ortiz en Fiesta, la detención de Carlos Navarro "podría ser inminente". "Han cercado muy estrechamente el sitio en el que se encuentra", aseguró el también colaborador de 20minutos.

"Esta noticia la quiero poner en cuarentena, pero espero y deseo, por el bien de Fayna y su familia, que esta noticia sea cierta y este miserable, este torturador, acabe en prisión por muchos años", añadió Saúl.

"Hace un par de días me comentaron esto, que mi situación es la siguiente: dependemos de que lo vea alguien y llame a la Policía y que Policía llegue a tiempo. He recibido pistas de más de uno, pero no lo quiero hacer publico por si es cierto", reaccionó Fayna, que dijo tener claro desde un principio que su ex "está rodeado y protegido".

Presenta a su nueva pareja

A pesar de que no son buenos tiempos para Fayna, la canaria ha hecho un alto en su lucha para defenderse de Carlos, 'El Yoyas' y ha presentado a su pareja, Misael, en una revista.

La canaria posó hace una semana con su chico en Lecturas, donde da una entrevista en la que, una vez más, arremete contra su ex, al cual denunció por los presuntos delitos personales hacia ella, además de las amenazas que este habría propiciado a la canaria y a sus familiares.