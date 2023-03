Periodista, 'influencer' y modelo: así es Álvaro Berro, el hijo del presentador de informativos David Cantero

Es muy complicado encontrar en la actualidad profesiones y oficios en los que la expresión 'Quien no tiene padrino, no se bautiza' no tenga una enorme relevancia. Se trata de una una época en la que los ya conocidos como nepobabies suelen ocupar los puestos de sus familiares. Al fin y al cabo, los nepobabies son esas estrellas del hoy que, aunque en muchas ocasiones no se ponga en duda su esfuerzo y dedicación a lo que hacen, no es menos cierto que nacieron ya privilegiados por unos padres y madres que eran parte importante de la industria a la que ahora se están dedicando, ya fuera por contactos o por posición social.

Aunque hay muchos ejemplos en la industria audiovisual y en el de la moda, el terreno del periodismo y, en concreto, el de los informativos es llamativo. No solo está el caso de las tres generaciones del clan Prats, en el que incluso Matías Prats Jr. se ha permitido el juego de bromear el pasado Día del Padre con que Matías Prats es su competencia, sino que también está Álvaro Berro, quien por apellido puede no saberse de quién se trata pero que a través de sus redes no puede dejar de presumir de ser el hijo de David Cantero.

Entre otras cosas porque, aunque utilice el apellido de su madre, la productora de comunicación andaluza Carmen Berro, primera esposa del presentador de los informativos de Telecinco, Álvaro, quien recientemente, en febrero, cumplía 33 años, comparte con su padre no solo el lugar de trabajo sino incluso sus propias campañas publicitarias.

La última ha sido una velada gastronómica que han pasado en Segovia y en la que, aparte de mostrarse muy cómplices, ambos han compartido y han descubierto "los secretos de la destilería" así como hacer una cata, todo gracias a que el contenido estaba patrocinado por una conocida marca de whiskies. Porque Álvaro también ejerce de modelo y lo ha hecho varias veces junto a su padre, como con otra conocida firma de relojería.

Pero ya llegaremos a sus otros trabajos. Por ahora, es sencillo saber que cualquiera que sea asiduo a ver el parte de algún canal de Mediaset estará familiarizado con el rostro de este sevillano que se trasladó para sus estudios de la carrera de Periodismo a la ciudad natal de su padre, Madrid. Lo hizo en la Universidad privada Francisco de Vitoria y, tras unas prácticas en EuropaPress, pronto arribó al lado de Cantero como becario de redacción para los informativos.

A partir de ahí fue escalando y pasó de un nuevo contrato de becario en Deportes Cuatro a un primer contrato de sustitución como reportero en las noticias de la misma cadena, para más tarde entrar de nuevo a la redacción en la que trabaja su padre. Justo un año después llegaría su primera gran oportunidad laboral al pasar a ser presentador.

Fue en el ya desaparecido canal de pago Non Stop People, dentro de Movistar+. El programa se llamaba Xtra! y lo estuvo presentado durante tres años junto a, entre otras, Esther Acebo, quien también es actriz y, de hecho, hoy en día es mundialmente conocida por su participación en la serie La casa de papel.

Sea como fuere, tras aquella aventura estuvo un año pasando de medio en medio —de Atresmedia a TVE, pasando por Playground justo cuando este medio se fue a la ruina por el decretazo de Mark Zuckerberg para con los medios de comunicación y su algoritmo en Facebook— hasta que volvió a Mediaset, tanto como colaborador en Cuatro al día como de redactor para el fin de semana.

Más tarde, tras las primeras olas de la pandemia, se incorporaría ya en su actual puesto: el de reportero. Y, aparte de la propia propagación del coronavirus, poco después tendría otro de sus primeros grandes retos: cubrir in situ la erupción del volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palma.

Él mismo ha reconocido que "oír a tu padre cuando en realidad es tu jefe es una sensación peculiar", si bien ha ironizado sobre ello en sus redes, titulando un vídeo en el que le da paso su padre y él responde con un "Sí, David" u otra titulada "El palo y la astilla".

Además, ha demostrado llevarse muy bien con sus otros dos hermanos por parte de padre, Alejandro y Adriano — frutos de la relación de Cantero con su actual pareja, Berta Caballero—.

Porque en las redes sociales es donde ha encontrado otra gran fuente de ingresos. Álvaro, quien habla español, inglés y se defiende con solvencia en italiano, tiene alrededor de 15.600 seguidores en Instagram.

Estos followers no solo disfrutan de pequeñas anécdotas de su día a día como reportero y redactor, sino también su savoir faire como modelo, ya que comparte casi todos su outfits, sus visitas al gimnasio, lo que le permite lucir un cuerpo tonificado en casi todas las épocas del año, y sus grandes pasiones: los animales —se ha dejado ver con varios perros y un gato— y los viajes, ya que se ha fotografiado en varias escapadas a Marruecos, Portugal o Suiza.

También es un entusiasta del cine y, al igual que su padre, le gustan las películas del Studio Ghibli (tiene un póster de una de sus películas favoritas, La princesa Mononoke). Por otro lado, aunque se le ha relacionado con varias compañeras como la presentadora de Antena 3 Noor Ben Yessef, lo cierto es que hoy por hoy se desconoce si está saliendo con alguien, aunque de ser así no lo han hecho público.