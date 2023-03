Xi Jinping aterriza en Moscú para iniciar una visita de Estado de tres días: "China y Rusia son buenos vecinos"

El presidente de China, Xi Jinping, ha aterrizado este lunes en el aeropuerto Vnukovo de Moscú para iniciar una visita de Estado que viene precedida de una gran expectación por las repercusiones que puede tener para la evolución de la relación política entre las dos potencias y por la guerra de Ucrania.

Xi fue recibido en una alfombra roja por el viceprimer ministro ruso, Dmitri Chernishenko, tras lo cual dijo que está "muy contento" por la invitación de Putin. "China y Rusia son buenos vecinos y socios confiables conectados por montañas y ríos", señaló. Una guardia de honor tocó el himno chino y ruso.

Xi aseguró que ambas potencias abogan por democratizar las relaciones internacionales y por un orden mundial basado en los principios de la ONU y el derecho internacional.

"China está dispuesta a defender firmemente con Rusia un sistema internacional basado en la ONU, a promover la multipolaridad en el mundo y la democratización de las relaciones internacionales".

"Durante los últimos 10 años las relaciones bilaterales se han reforzado y se desarrollan sobre la base de la no adhesión, no confrontación y no alineación contra una tercera parte, han creado un ejemplo de relación interestatal sobre la base del respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación mutuamente beneficiosa", destacó Xi, según recogen las agencias locales.

Se mostró convencido de que la visita será "fructífera" e impulsará "un desarrollo estable" de la cooperación estratégica entre ambos países, lo que contribuirá "al desarrollo del mundo en general".

"Espero que durante la visita pueda intercambiar puntos de vista de manera pormenorizada sobre asuntos de las relaciones bilaterales e importantes temas regionales e internacionales", subrayó.