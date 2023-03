Ricky Merino denuncia haber sido engañado por un supuesto mánager: "Me estafó a mí y a la discográfica unos 13.000 euros"

Ricky Merino saltó a la fama por su participación en Operación Triunfo 2017. El mallorquín fue eliminado en la sexta gala del concurso debido a su nominación frente a Luis Cepeda.

Tras su paso por el programa, el cantante sacó varos temas en solitario, entre los que destaca Miénteme, la adaptación al castellano de Lie To Me, canción que compuso antes de entrar en el talent de televisión.

Además de su participación en Operación Triunfo, Ricky Merino cuenta en su carrera con diversas apariciones en otros programas televisivos, como son Tu Cara Me Suena y La mejor canción jamás cantada.

Actualmente, es copresentador del concurso musical LaLaLa, formato que conduce junto a Silvia Jato en Telemadrid. El objetivo de este talent show es buscar la mejor voz de Madrid.

El artista se muestra muy activo en sus redes sociales y es por ello que ha querido exponer en su Twitter un problema que tuvo hace un tiempo relacionado con su carrera profesional.

"Hace cinco años, un manager me estafó a mí y al sello en el que estaba unos 13.000 euros. Cinco años y ni ha habido juicio pese haber denuncia ni nada", comienza Merino en su comunicado. "Hoy que estoy solo ante el peligro y sin ayuda, pienso que ese dinero me ayudaría a financiarme algo y me hierve todo. Necesito desahogarme", prosigue.

Así que si un supuesto manager de origen mallorquín que se hace llamar JC aparece en vuestras vidas, huid. — Ricky Merino (@rickymerino) March 16, 2023

"Así que si un supuesto manager de origen mallorquín que se hace llamar JC aparece en vuestras vidas, huid", concluye con sus declaraciones, asegurando estar bastante afectado.

La razón por la que ha querido hablar abiertamente de esta estafa es porque también está esperando otro pago de un bolo que realizó en verano. "Todos los abogados a los que pregunto dicen que no puedo hacer nada porque la empresa que me contrató ya no existe. Y ya está. Una más y la justicia no hace nada", apunta en otro tuit.

Sus seguidores han leído el testimonio de Ricky Merino y se han volcado en brindarle su apoyo y cariño ante los casos que ha expuesto. "Es una vergüenza como funcionan las cosas en el mundo artístico. He vivido alguna de esas y la impotencia se entiende", apunta una seguidora, "La justicia es lenta y más si hay huelga en los juzgados. No te desanimes y a seguir luchando", le anima otro.

Es que vaya mierda, me pasó lo mismo. Pero yo le tuve que pagar a él para que dejase de ser mi Repre, a un tío que no hizo NADA. Y pensé juuuusto lo mismo, ‘con este dinero me hacía un disco’. En fin. 😘 — Mario Jefferson (@MarioJefferson) March 16, 2023

También se han volcado con él varios compañeros de profesión, como Mario Jefferson, que pasó por una situación parecida: "Es que vaya mierda, me pasó lo mismo. Pero yo le tuve que pagar a él para que dejase de ser mi representante, a un tío que no hizo nada. Y pensé justo lo mismo que tú: 'con este dinero me hacía un disco'. En fin".