Paulina Rubio se sincera sobre los padres de sus hijos: "A lo mejor no los escogí bien"

En una entrevista que algunos medios han tildado de "incómoda" en el programa De Primera Mano de la televisión mexicana, Paulina Rubio se ha sincerado sobre su vida personal. Entre otras cosas, sobre la maternidad, ese otro escenario del que no suele hablar tanto de manera pública, si bien ha compartido varias imágenes de sus hijos en sus redes sociales.

La Chica Dorada, como es conocida la artista de 51 años, es madre de dos niños: el primogénito, Andrea Nicolás Vallejo-Nágera Rubio, y el pequeño, Eros Bazúa Rubio, cuyos padres son, respectivamente, el empresario español Nicolás Vallejo-Nágera —también conocido como Colate— y el cantante mexicano Gerardo Bazúa.

Paulina Rubio ha querido dejar claro delante del presentador Gustavo Adolfo Infante que sus dos hijos se parecen no solo entre sí, sino mucho más a su familia que a la de sus respectivos padres, con quienes es de sobra sabido que aún mantiene ciertas enemistades.

"Para mí tienen algo de sus papás, pero los dos se parecen, son muy similares, aunque de carácter son completamente diferentes: Eros es más como yo, es el fuego de la familia, y Nico es agua, es transparencia, es el bonachón. Él es como Enrique [Rubio Gonzales, su padre], y Eros es Paulina", ha declarado.

Además, la autora de éxitos como Baila Casanova o Y yo sigo aquí ha confesado que lo que piensa sobre si ha tenido o no suerte con sus parejas sentimentales. "A lo mejor no escogí bien, pero mi madre me dio las herramientas para seguir firme", ha puntualizado.

"No me importa equivocarme, está bien, te hacen mejor, porque no importa si pierdes: para ganar hay que perder y para perder hay que ganar", ha declarado la cantante, tras lo cual ha recordado la reciente muerte de su madre, la actriz Susana Dosamantes.

"Mi mamá, una bella, una divina. Fui muy afortunada de tenerla en mi amor, de que fuera mi madre, y aquí estamos…", ha dicho antes de recordar sus últimos momentos: "Me imagino que tuvo momentos de incertidumbre, momentos de saber que te vas... Dios nos dio tiempo para despedirnos sin saberlo".

"Mi madre se fue como una estrella, como lo que era, con esa estela, y eso es lo único que tengo, como la realidad, y yo me quedo con eso, hay que seguir adelante como ella querría, el show debe continuar", ha finalizado.