Los retos de futuro que afrontan los jóvenes

Los jóvenes y los retos a los que se enfrentan fueron los protagonistas de una nueva edición de Los Foros de 20minutos, que condujo el jefe de Actualidad del diario, Mario Toledo, y que contó con la participación de Nikolay Yordanov, director general de Juventud de la Comunidad de Madrid; de Ariana Pérez, responsable de investigación de la Fundación SM; de la psicóloga emocional Ciara Molina y del director de Pantallas Amigas, Jorge Flores. La importancia de la formación para acceder al mercado laboral, las redes sociales, la emancipación o la salud mental fueron algunas de las cuestiones que desfilaron por el foro, en el que también participaron dos jóvenes que expresaron sus principales inquietudes.

"Los jóvenes cada vez demandan más profesiones relacionadas con la industria de los videojuegos porque han nacido en un mundo digital", aseguró Nikolay Yordanov, destacando que los estudios es un aspecto que preocupa mucho a las nuevas generaciones. En este escenario, la Formación Profesional (FP) ha adquirido una relevancia inusitada en los últimos años y cada año crece en número de estudiantes y se van renovando los grados.

"La perciben como una salida inmediata hacia el mundo laboral. De hecho, algunos módulos tienen una empleabilidad del 100%", remarcó el director de Juventud, que apuntó que la Comunidad de Madrid también apuesta por la formación universitaria. "Lo fundamental desde la Administración es dar a los jóvenes las salidas y las posibilidades para que elijan", subrayó Yordanov.

"Si queremos mejorar el acceso de los jóvenes al empleo debemos ajustar la formación a las demandas del mercado laboral", advirtió Ariana Pérez, responsable de investigación de la Fundación SM. En los últimos tiempos, según advirtió, han detectado una mayor preocupación de las nuevas generaciones por tener una formación "global" para acceder al mercado de trabajo: quieren estar preparados técnica y personalmente.

"La principal preocupación de los jóvenes es el medio ambiente, seguida de la vivienda, el empleo y la salud mental", destacó Pérez haciendo referencia a un estudio que la Fundación SM. En cuanto a lo que más les importa, aparece por "encima de todo" la salud, sin olvidar la familia, la educación y, cada vez más, la igualdad de género y la justicia social. La entidad realiza este estudio cada cuatro o cinco años a los jóvenes españoles desde 1984, por lo que han ido viendo cómo han evolucionado los intereses y necesidades de los jóvenes a lo largo de las últimas décadas.

Conseguir un trabajo ha sido históricamente una de las máximas aspiraciones de todos los que transitan hacia la vida adulta porque suele ser un trampolín hacia la emancipación de la vivienda familiar y el inicio del proyecto personal. Hoy en día, este es un momento que se retrasa cada vez más y esto tiene su relevancia. "Cuando no creamos nuestro propio hogar no desarrollamos las suficientes capacidades emocionales y sociales y la mente entra como en caos, hay crisis de identidad...", señala Ciara Molina, psicóloga emocional que trabaja con jóvenes desde hace años. "Si un joven cree que siempre va a tener que compartir piso, a veces no hace el esfuerzo suficiente para llegar conseguir esa individualidad, porque da por hecho que nunca va llegar", añadió.

Este tipo de situaciones acaban pasando factura sobre algunos jóvenes, que precisan de ayuda profesional para gestionar su salud mental. Estos problemas han adquirido relevancia tras la pandemia, al igual que el consumo de internet y redes sociales, que plantean problemas de adicciones. Así lo destacó Jorge Flores, de Pantallas Amigas, una organización que promueve el uso saludable de internet. "Nos han vendido que tenemos que estar permanentemente conectados y quizás haciendo una vida que no deseamos. Esto genera estrés y algunas patologías de salud mental", señaló Flores.

"En muchas ocasiones, los padres desconocen qué es lo que pueden hacer sus hijos en las redes o a qué peligros se exponen", añadió Nikolay Yordanov, una situación que la Comunidad trata de mitigar con la edición de una guía de nuevas tecnologías para padres, en la que se abordan cuestiones como qué es el ciberacoso o la cultura de la cancelación, con el objetivo de facilitar su comprensión. "Los chicos y chicas tienen que aprender a cuidar de sí mismos, de su cuerpo y de su espíritu, y también de los demás, estableciendo vínculos afectivos sanos, además de saber participar en sociedad", afirmó Ariana Pérez, como clave para afrontar diferentes situaciones que pueden encontrar en las redes sociales.

El director general de Juventud destacó durante el foro el notable crecimiento que experimenta desde hace unos años la Formación Profesional (FP) en Madrid. "Actualmente hay más de 150.000 alumnos que estudian FP. Es una cifra récord y cada año aumentamos las plazas", señaló Yordanov.

Este curso se sumaron 10.000 plazas y en el próximo se van a sumar otras 10.000, aseguró, remarcando que continuamente se añaden grados demandados por el mercado laboral y se aprueban becas para los estudiantes que las necesitan.

En un mundo que cambia a gran velocidad, los jóvenes deben adaptarse para desarrollar sus proyectos vitales. "Les interesa tener una serie de habilidades y conocimientos técnicos que les permitan desarrollar un empleo bien remunerado", comentó Ariana Pérez.

Las nuevas generaciones también quieren manejarse hábilmente en un contexto tecnológico y les importa su bienestar emocional. "Están interesados en una formación global que les prepare para ser personas que se enfrentan a un futuro complejo", concluyó.

Las dificultades que sufren muchos jóvenes para emanciparse, que en parte están motivados por los elevados precios de la vivienda y la inestabilidad laboral, pueden llegar a influir en su desarrollo cognitivo.

"Si no generamos experiencias y no construimos hogar, que viene de hoguera, calidez e intimidad, el ser humano se siente como desconectado", detalla Ciara Molina, psicóloga emocional. El espacio propio, agrega, genera nuevos aprendizajes, retos, ilusiones, sorpresas... y contribuyen a dejar huella en su personalidad.

Hace años que las nuevas tecnologías forman parte de prácticamente todas las facetas del día a día. Son fuente de oportunidades... pero también de riesgos, especialmente para los adolescentes. Jorge Flores, director de PantallasAmigas, señala al sobreuso de estas plataformas como uno de los principales problemas.

"Estamos dedicando más tiempo del que necesitamos y del que debiéramos", afirma, y añade la desinformación, la violencia y la autoexigencia a la que llevan algunas publicaciones como otras cuestiones delicadas.

Perder el miedo a equivocarse

Durante el foro afloró un dato interesante: el 50% de la población joven se siente frustrada. El modelo ‘estudios-empleo-formación de una familia’ que la sociedad demanda a las generaciones más jóvenes desde hace décadas no convence a parte de la juventud de hoy, que ansía el derecho a decidir su propio camino y de huir de sendas marcadas para explorar el derecho a equivocarse y aprender de sus errores.