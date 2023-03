El bulo de que 'Los Simpson' predijeron la caída de Silicon Valley Bank: es un montaje

"Los Simpson y la quiebra de Silicon Valley Bank vuelven a predecir el futuro". Es el texto con el que se ha movido un supuesto fotograma de Los Simpson en la que habría predicho la caída de dicho banco. Es un bulo por el que habéis preguntado a través del chatbot de Maldita.es (+34 644 22 93 19). En concreto, se trata de un montaje y el banco que quiebra en la serie es el First Bank of Springfield, no el Silicon Valley Bank.

Es una de las muchas veces que se ha usado la desinformación para decir que Los Simpson han anticipado un acontecimiento, como la muerte de la reina Isabel II o el coronavirus.

A través de una búsqueda inversa de imagen podemos ver resultados en los que se ven fragmentos del mismo episodio en el que en vez de poner Silicon Valley Bank se ve First Bank of Springfield.

Al buscar en inglés "bankrupt first bank of Springfield" encontramos un fragmento publicado por un usuario en enero de 2016 que indica que se trata del episodio 21 de la temporada 6 de Los Simpson. En este vídeo el cartel que se ve es First Bank of Springfield, no Silicon Valley Bank.

Bulo sobre Los Simpson y el banco californiano Maldita

El episodio 21 de la temporada 6 de Los Simpson llamado The PTA Disbands en la plataforma Disney Plus, se puede ver que en el minuto 11:55 que en el cartel aparece BS FIRST BANK OF SPRINGFIELD y no Silicon Valley Bank como hacen creer los contenidos que se difunden.

Además, otros contenidos difundidos en los últimos días hacen creer que en el cartel pone Bank of America, pero como decimos, en el capítulo original, emitido en 1995, el cartel pone BS FIRST BANK OF SPRINGFIELD.

Por lo tanto, es un bulo que Los Simpson estén prediciendo la caída de Silicon Valley Bank en este episodio. Se trata de un montaje.