Carlos Latre y Risto Mejide charlaron durante Viajando con Chester acerca del bullying. El cómico dejó claro que el humor y conocer su valía hicieron que su juventud fuese mucho más llevadera, a pesar de sus complejos y los insultos que recibía.

"Nunca tuve la sensación de que me hacían bullying porque metía goles y ligaba por gracioso", remarcó Latre tras revelar que sufrió insultos por su apariencia física de pequeño.

El invitado no dudó en cargar contra aquellos que acosan a otras personas: "Los que te dicen esas cosas tienen más problemas que tú. Tengo más seguridad y coraza de la que imaginaba".

Risto Mejide quiso ahondar en las inseguridades que rodean al invitado. "El complejo de gordo lo he tenido siempre, incluso cuando he estado más delgado", confesó. "Cuando me gusto, me gusto muchísimo. Pero, cuando no, me bajo a los infiernos", continuó.

"Sé quién soy. Lo que represento. Mi valía personal", dejó claro el cómico que no se veía afectado por aquellos recuerdos. "Siempre digo que pase lo que pase, nunca pasa, porque siempre te llevas una lección de vida y descartas a mucha gente", le aconsejó Carlos a Risto en su íntima entrevista.