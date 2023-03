Wyoming, en 'El Intermedio': "Han pasado tres años del confinamiento y parece que nos hemos olvidado de aquello"

"Un día como hoy, el sábado 14 de marzo del año 2020, el presidente del Gobierno comparecía para decirles a todos los españoles que por culpa del coronavirus nos teníamos que quedar en casa", recordó Wyoming este martes en El Intermedio.

El presentador centró su monólogo en aquellos días: "Han pasado tres años, 14 millones de contagios en España y 120.000 muertos. A pesar de la enorme catástrofe que sufrimos, parece que ya nos hemos olvidado de aquello", destacó el madrileño.

Ya reconoció que era normal porque "el ser humano tiende a olvidarse de las cosas malas. Pero de vez en cuando conviene echar la vista atrás y recordar aquel infierno, el del confinamiento".

Wyoming, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

"Aquellos días de encierro ocurrieron cosas muy extrañas en nuestro país descubrimos que era posible trabajar en pijama, que en esta vida lo más importante, en este orden, es salud y papel higiénico", comentó.

Destacó que, aunque ahora suene delirante, "se podía bajar a la calle con un perro, pero no con un niño". No obstante, también descubrimos que "quizás no era cierto aquello que durante años nos habíamos repetido a nosotros mismos".

"Que teníamos la mejor Sanidad pública del mundo, algo que desde 2012 venía advirtiendo la marea blanca. Todos los países se vieron desbordados, pero aquellos días se constató la falta de recursos de nuestro sistema", señaló Wyoming en su monólogo.

Y añadió que "si en gran medida pudimos superar la peor crisis sanitaria que se recuerda fue gracias a la entrega y el pundonor de los profesionales sanitarios".

Pero tuvieron que pagar un alto precio: "Fue a costa de su salud física y mental, incluso sus propias vidas. Cualquiera que haya estado en un centro de salud o en una sala de urgencias de cualquier punto de España lo sabe perfectamente", explicó.

"Saldremos mejores, nos decíamos, pero lo cierto es que tres años después, nuestra Sanidad sigue haciendo aguas", concluyó el conductor del programa de La Sexta.