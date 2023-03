Las drag queens llevan tiempo estando injustamente en el punto de mira en Estados Unidos y, de hecho, en el estado de Tennessee se acaba de firmar una ley que prohíbe sus espectáculos para "proteger a los niños", según dice el documento. Por ello, muchos son los que están alzando la voz para rebatir esta norma de la ultraderecha, que ya se está estudiando en otros estados republicanos y que vincula erróneamente estos shows con espectáculos "sexualmente explícitos".

Una de las personas que ha querido alzar la voz contra ello es Kristen B, una abogada trans que ha decidido luchar contra esta relación entre lo queer y esa supuesta perversión a los menores. Para ello, semanalmente en TikTok está enumerando un listado de presuntos detenidos y condenados por pedofilia en Estados Unidos, y ninguno de ellos tiene aparentemente vinculación con el arte drag.

"En la última semana, hubo 17 detenciones o condenas a adultos acusados de tener sexo con niños. De esos 17, 14 eran curas o pastores de juventud en iglesias cristianas, otro era marido de un pastor juvenil, otro un oficial de Policía. Ninguno fue una drag queen", declaró la letrada en su primer vídeo del pasado 25 de febrero.

"Esto debería ser un post semanal", le pidió un usuario. Y parece que así se lo tomó Kristen, pues publicó un segundo unos siete días después: "No sé cuántas semanas podré hacerlo, pero aquí está la enumeración de esta semana de adultos de Estados Unidos detenidos o condenados por crímenes sexuales relacionados con niños".

La abogada regresó con un tercer vídeo este mismo lunes, donde, de nuevo, volvió contar los presuntos detenidos o condenados por abusos sexuales a menores.

Sin embargo, estos no son las únicas publicaciones que Kristen hace en su cuenta de TikTok, pues también contestó a los comentarios que la acusaban de hacer un señalamiento contra los cristianos: "No estoy acusando a todos los cristianos, sino a aquellos que repiten tonterías como que la comunidad trans o las drag queens están acosando o son culpables de pedofilia".

También respondió a otros comentarios que le preguntaban cómo sabía que estas personas detenidas o condenadas no son drags: "Si hubiera el más mínimo indicio de que está involucrada una drag o una persona trans, Fox News, otros medios y los fiscales no dejarían de gritarlo. Pero simplemente no dicen nada".

"Imitadores masculinos o femeninos"

Bill Lee, gobernador de Tennessee, se convirtió el pasado viernes en el primero en firmar esta ley, mientras que otra docena de estados republicanos ya están discutiéndola. Según reza la legislación, los "espectáculos de cabaret para adultos" que "apelen a un interés lascivo" y estén protagonizados por "bailarinas en topless, go-go, strippers e imitadores masculinos o femeninos" están prohibidos en "propiedades públicas" y lugares donde puedan "ser vistos por una persona que no es un adulto".

Aunque no lo menciona directamente, con "imitadores masculinos o femeninos" utilizan "un término sumamente vago y pasado de moda, propio de los años 60, con el que demuestra un deseo de intimidar y no responder a la realidad", según indica Lawrence La Fountain-Stokes, profesor de estudios de género en la Universidad de Michigan y drag queen desde hace más de diez años.

Además, el docente lamenta que se relacione los shows de travestismo con otros espectáculos para adultos como el streaptease: "Esta ley asume que todo acto de transformismo apela a un supuesto interés lascivo. Y se presenta como una defensa de los menores de edad, así que está sugiriendo que somos una amenaza social".

La ley entrará en vigor el 1 de julio y se establecen, para quienes la incumplan, multas de hasta 2.500 dólares y un año de prisión. Mientras tanto, diversas asociaciones de derechos humanos están alzando la voz contra este ataque a la libertad de expresión que estigmatiza la estética queer relacionándola con contenidos subidos de tono y la acusa equívocamente de ser dañina para los menores.