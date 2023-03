Selena Gomez reconoce que las críticas sobre su peso sí que le afectaron mucho

A la hora de mirar por sus fans —los buenos, los amables, los verdaderos seguidores— y por cómo deberían aprender a comportarse en las redes sociales —los trolls—, Selena Gomez mintió. Ella misma, en la segunda temporada de la serie documental de Apple TV+ Dear…, lo ha confesado.

A sus 30 años, tras un trasplante de riñón, lupus, varios problemas de salud mental y depresión, que alguien anónimo se vea con la potestad de opinar sobre tu cuerpo detrás de una pantalla y, además, para hacerlo con la peor de las intenciones, es difícilmente pasable por alto. Sobre todo si lo hacen por cientos, por miles. Y de eso ha querido dejar constancia.

"Mentí. Me conectaba a Internet, publicaba una foto y decía: 'No me importa. No aceptaré lo que digan'", ha explicado, así como que era inevitable sentirse afectada por tantos comentarios negativos de haters haciéndole body shaming, así como ha admitido que todo ello alguna vez la llevó a encerrarse "llorando" en su habitación.

Una situación, ha aclarado, a la que todavía podría recurrir "porque nadie merece escuchar esos cosas" sobre su aspecto. Eso sí, la estrella de Solo asesinatos en el edificio y autora de éxitos como Calm down ha especificado que si publicó que no le molestaban ninguno de estos ataques fue por una razón importante.

"No quería que incomodaran a otras personas que están pasando por lo mismo. Que los avergüencen por su cuerpo, por lo que son y por a quienes aman, es injusto. No creo que nadie se lo haya ganado", ha continuado. Además, ha especificado la sorpresa que supuso para ella los anónimos de las redes "no pudiesen esperar" ni un segundo para hacerla sentir peor nada más ser diagnosticada de lupus en 2014.

#SELENAGOMEZ about the consequences of her medications for lupus in "Dear..." pic.twitter.com/S7hK4xbR0n — 📁 (@sgtrong) March 10, 2023

"Mi peso fluctuaba constantemente porque estaba con ciertos medicamentos [con dichos efectos secundarios] y obviamente la gente lo pasaba por alto y siempre encontraban una razón para avergonzarme por subir de peso", ha dicho Gomez en el documental.