Una persona del público de 'La Resistencia' le pide matrimonio a su pareja en pleno programa

Cada día pasan cosas más sorprendentes en el teatro de La Resistencia, no obstante, le faltaba al espacio de Movistar Plus+ una pedida de mano, pero este lunes lo consiguieron.

En el comienzo del programa, una persona del público le dijo a Broncano: "¡Págame lo que me debes!", exclamó para sorpresa del presentador, que no sabía de qué hablaba.

"¿Qué te debo yo a ti?", le contestó. "El anillo que tú y yo hablamos. El anillo de la boda porque voy a pedirle matrimonio a mi chica", anunció entre aplausos el espectador.

Ella se llevó las manos a la cabeza antes de subir al escenario junto al conductor del programa. "Por tu reacción me ha parecido que esto era real", señaló Broncano.

"Estoy flipando", le contestó ella. "Normalmente no hacemos esto, pero se os concede un momento", admitió el jienense. El público pidió que el espectador hincara rodilla para hacerlo, pero él lo descartó por ser algo "medieval".

"No sabía cómo hacerlo para no meterle presión, así que pensé hacerlo aquí", confesó el espectador. "No quiero dilatar esto más. Gorda: ¿Te quieres casar conmigo?", le preguntó él.

María, que así se llamaba ella, le dijo que sí y todo el público aplaudió mientras novio se arrodillaba y recibía una lluvia de pelotas de plástico procedente de la piscina del programa.

Tras besarse y ser jaleados por todos los espectadores presentes en el patio de butacas, el presentador aporreó el bombo que le regaló la semana pasada Jorge Ponce.

"¡Madre mía, niño! Esto es increíble, cada día estamos más cerca de un programa de Canal Sur", bromeó Broncano antes de desearles buena suerte y continuar con el transcurso del programa.

A continuación aparecieron dos de los colaboradores, Antonio Resines y Jorge Ponce, que dieron paso a la invitada del día, Susana Abaitua, que presentó la serie El grito de las mariposas, que se estrenó el 8 de marzo en Disney+ y Star+.