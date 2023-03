Mónica Naranjo a Broncano, en 'La Resistencia': "Te voy a regalar un espejo con aumentos para que te la veas bien"

MOVISTAR PLUS+

Mónica Naranjo fue la invitada de este jueves en La Resistencia, donde comentó con Broncano el estreno de su nuevo programa en Televisión Española, Cover Night.

Además, se dio la casualidad que la cantante coincidió en emisión en los programas de La 1 y de Movistar Plus+ a la vez: "¡Que está grabado!", exclamó la artista.

"Posiblemente, a esta hora, sea el sueño de mucha gente en España porque estará viendo a Mónica Naranjo en dos cadenas distintas a la vez, es increíble", destacó el presentador.

Pocas veces hay un eclipse lunar, pero muchas menos veces tenemos la posibilidad de disfrutar en televisión de una DOUBLE MÓNICA NARANJO@monicanaranjo pic.twitter.com/WXqv1hem4y — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 9, 2023

A continuación, hablaron sobre la cantidad de espejos que tenían cada uno en su casa: "¿Tienes espejos grandes en la pared?", le preguntó el jienense.

"No, eso es una vulgaridad. Tengo el mío que me lo llevo a todas partes, te ves hasta lo que no tienes porque tiene una capacidad de aumento brutal, imagínate lo que puedes soñar con él", afirmó Naranjo.

Broncano le preguntó: "¿Es espejo con zoom? En mi casa solo tengo uno y es pequeño". Y la artista le contestó entre risas que "a ti, por ejemplo, te voy a regalar uno. Sobre todo para que te la veas bien".

El presentador, desconcertado por la respuesta de su invitada, decidió de cambiar de tema mientras el público presente en el patio de butacas del Teatro Príncipe Gran Vía rompía a aplaudir el comentario de la cantante.