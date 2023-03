El tenso encontronazo entre Sergio Garrido y Asraf Beno en 'Supervivientes 2023': "¡A mis hijos ni los nombres!"

La tensión se puede cortar con un cuchillo en Supervivientes 2023, aunque prácticamente esto sucede desde que se estrenó. Sin embargo, el pasado jueves la Palapa vivió un nuevo enfrentamiento entre Arelys y Asraf contra Sergio Garrido, algo que llegó a más entre los dos chicos y terminó con el paparazzi gritando al modelo.

Según el colaborador de Fiesta, sus dos compañeros están compinchados y, de hecho, le han nominado, pero la madre de Yulen Pereira aseguró que ella no había hablado con Asraf de nada, tal y como se vio este domingo en Supervivientes: Conexión Honduras, donde emitieron imágenes inéditas de la discusión.

Ambos acusaron al fotógrafo de estar todo el día cotilleando y criticaron que metiera a gente de fuera del concurso en las conversaciones. "Como su nuera es Anabel, sacas a Anabel. Está feo que estés metiendo cosas de fuera todo el rato", le echó en cara Alma Bollo.

"¿Y por qué piensas que está aquí?", le contestó él, en referencia a que Arelys Ramos es la madre de Yulen Pereira, novio -ya ex- de Anabel, que es sobrina de Isabel Pantoja. "No, porque mi hijo ha venido a Supervivientes", replicó Arelys.

"Lo que quiere es provocar, acaba de discutir con Adara. Quiere que todo el mundo vaya en su contra para hacerse la víctima y decir 'ay, es que me atacan todos'", argumentó Asraf.

Después, el novio de Isa Pantoja empezó a hablar a menor volumen: "Que te vean tus hijos o lo que sea así...". Y esto hizo saltar a Sergio Garrido, que se giró y le preguntó que qué había dicho de sus hijos. "Que te vean tus hijos dando ese ejemplo...", repitió el modelo.

"A mis hijos ni los nombres. Tú no tienes hijos. ¡A mis hijos ni los nombres, ¿vale?! Me cago en la leche. ¿Que qué hago? ¡No nombres a mis hijos, ni los nombres! ¡No tienes huevos tú para nombrarlos!", exclamó el fotógrafo, que se levantó y comenzó a gritarle.

"Hay paparazzi buenos, hay gente que busca su información bien, la gente que contrasta las informaciones", continuó criticando Asraf, que califica a su compañero como "un chungo". "Por eso estoy aquí, porque me invento las cosas de mi trabajo", ironizó Garrido. "Porque soy el número uno, chaval. En mi trabajo sí, y tú nunca me has interesado nada como personaje".