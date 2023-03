De forma repentina, Belén Esteban decidió romper su vínculo con el representante Agustín Etienne. La colaboradora de Sálvame aseguraba hace unos días que hay una persona que la ha traicionado mucho "por dinero y fama", y este lunes, sin confirmar que se trataba del argentino, ha dado más detalles sobre por qué decidió no trabajar más con él.

"Decido romper la relación con Agustín por una serie de motivos que no voy a decir y porque ya me veía capacitada para llevar algunas cosas", ha explicado la de San Blas. Sus compañeros han insistido en que detalle las razones de su ruptura profesional con la actual pareja de Olga Moreno.

"Me lo encontré con Rocío Flores, ella me saludó, pero él no", ha explicado. "A veces la vida te hace tener cambios, pensar de otra manera. Yo no digo que Agustín sea malo, ni mucho menos, pero cada uno elige la vida que quiere tener", ha expuesto la madrileña.

Por su parte, la colaboradora ha insistido que "su trabajo lo hizo muy bien", pero ha señalado que hubo ocasiones en las que no estuvo a la altura: "Cuando luego coge a otra serie de personas, sí que veo, por ejemplo, que yo me tengo que pelear por el titular de reportajes... Eso me duele, porque eso lo tiene que hacer el representante".

"Había cosas con las que yo no estaba de acuerdo, y el tiempo me ha dado la razón", ha insistido. "Él llevaba a personas con las que yo no estaba de acuerdo, y no me refiero a Rocío Flores", ha expresado sin dar nombres, insistiendo en que no le "gusta que la manipulen".

"Cuando falla la lealtad hablo con él, él no está de acuerdo conmigo, pero él está presente cuando me cuentan cosas y veo que lo que me dicen no es verdad", ha explicado. Eso sí, Esteban ha sido justa con el argentino: "No lo puedo comparar con Toño porque no tiene ni punto de comparación".

Sin embargo, la madrileña se ha mostrado afectada: "Algo que me duele mucho no es que no me saludara, sino que cuando yo me rompí una pierna no me mandara ni un mensaje". "No le voy a echar la culpa a Agustín, pero cuando a mí me denuncia Rocío Carrasco, me veo en una historia que no debería haberme visto", ha expuesto.