María del Monte desvela la cantidad de dinero que le ofrecieron a cambio de hablar sobre su amistad con Isabel Pantoja

María del Monte protagonizó el último episodio del programa Lo de Évole. Durante su conversación con Jordi Évole, la cantante no dudó en hablar con sinceridad de todo tipo de temas. Desde su relación con Inmaculada Casal, su esposa, hasta cómo ha cambiado su vida desde el Orgullo de Sevilla, pasando por cómo llevó la muerte de sus padres.

Aunque, si ha habido una parte de la entrevista que sorprendió a los espectadores, esa fue cuando hablo sobre su vida profesional y su relación con Isabel Pantoja. Y es que la cantante ha asegurado que llegó a "sentirse perseguida".

"Cambió mi tranquilidad. Mi libertad. Cuando se castiga a alguien de lo que se le priva es de libertad. ¿Por qué tenía que tener yo ese castigo si no había hecho nada? Eso lo llevé yo regular", recalcó la cantante, que ha llegado a contar cuánto dinero le ofrecieron por hablar de su vida privada.

De este modo, María del Monte aseguró haber "renunciado a mucha pasta" por no querer contar nada acerca de su vida privada. "No te vayas a creer que no es tentador contar o prestarte a ciertas cosas", destacó. "Me han ofrecido dinero muchas veces, pero no de momento".

Aunque también quiso dejar claro que, de ser necesario, podría llegar a hablar: "Mañana tengo que salvarle la vida a alguien y no sé lo que haré. Pero hasta hoy, nadie puede decir que yo haya cobrado dando una exclusiva. He cantado, pero ahí es donde está la madre del cordero. No sabes tú la diferencia de precios. Me llegaron a ofrecer mucho dinero. Hasta 300.000 euros".

Sin embargo, María del Monte no se arrepiente de las decisiones que ha tomado. "Dices '¿habré hecho bien?'. Y después dices 'he hecho lo mejor que podía hacer'. Yo quiero seguir manejando mi vida, y a estas alturas de ella, más".

Aunque esto no es lo único que contó relacionado con la tonadillera. Y es que, como aseguró, el motivo por el que ella quedó en un segundo plano, fue la entrada de Isabel en el panorama musical. "Fue una decisión de la compañía, que decidió volcarse en el marketing de otro producto que pensaba que le iba a dar más beneficio", una decisión que, aunque no comparte, entiende.