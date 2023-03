Colau niega ante el juez su implicación en las sanciones al fondo buitre propietario del 'Bloc Llavors'

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha negado este lunes en el juzgado que interviniera en las propuestas de sanciones al fondo inversor Vauras, propietario del conocido como 'Bloc Llavors' del barrio del Poble-Sec de Barcelona, por no haber ofrecido alquiler social a familias vulnerables que quería desahuciar. Colau ha declarado como investigada por prevaricación y coacciones a raíz de la querella de Vauras.

Ha asegurado que ella delegó todas las funciones en materia de vivienda y de derechos sociales en los regidores y los trabajadores municipales. La alcaldesa, que ha sido aclamada este lunes por seguidores a las puertas de la Ciutat de la Justícia de L'Hospitalet de Barcelona, ha declarado durante un cuarto de hora y no ha respondido a las preguntas de la acusación.

En una breve declaración, Colau, que se ha negado a responder a las preguntas de Vauras, ha aducido que poco después de acceder a la alcaldía delegó sus funciones sobre concesión de licencias en los servicios municipales, por lo que no tuvo intervención alguna en los procesos sancionadores ni en los expedientes de obras relacionados con el fondo de inversión.

El juez de instrucción rechazó admitir esta querella en noviembre de 2020 al concluir que los hechos descritos por el fondo de inversión no eran constitutivos de infracción penal.

Ada Colau, ha llegado este lunes sobre las 09.50 horas a la Ciutat de la Justícia, donde ha declarado desde las 10 horas como investigada por presunta prevaricación y coacciones al fondo de inversión Vauras para que diera en alquiler social pisos de su propiedad, entre ellos el Bloc Llavors, que estaban ocupados por familiar vulnerables.

Colau afirma que delegó en regidores y técnicos

Según han explicado fuentes jurídicas, Colau no ha entrado en muchos detalles porque no tenía información concreta sobre los expedientes sancionadores abiertos a Vauras por no ofrecer alquileres sociales. De hecho, ha dicho que eran los servicios jurídicos los que decidieron los procedimientos.

El consistorio barcelonés impuso a Vauras seis sanciones por un total de más de 400.000 euros por no ofrecer vivienda social a familias en riesgo de exclusión

La regidora de Habitatge, Lucía Martín, y el del distrito de Sants-Montjuïc, Marc Serra, ya declararon el pasado viernes en el juzgado que en todo momento actuaron con legitimidad y legalidad. El juzgado los investiga a ellos, a Colau y a una funcionaria después de que el consistorio impusiese a Vauras seis sanciones por un total de más de 400.000 euros por no ofrecer vivienda social a familias en riesgo de exclusión. Ambos y una funcionaria declararon que siempre se cumplió la ley de vivienda que obliga a los grandes propietarios a ofrecer pisos sociales a las familias que no pueden pagar el alquiler.

En el año 2019, el consistorio sancionó con 417.000 euros a Vauras por negarse a ofrecer alquiler social a seis familias vulnerables que vivían en el Bloc Llavors en aplicación de la ley catalana 24/2015. En 2020, el fondo interpuso una querella contra esta decisión, pero la magistrada del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona la inadmitió a trámite, con el acuerdo de la fiscalía.

La jueza consideró entonces que no había ningún indicio de hechos delictivos y tampoco se especificaban qué documentos o hechos serían los delictivos. Vauras recurrió la inadmisión en noviembre de 2020 al considerar que se tenían que practicar diligencias de investigación. En abril, la Audiencia de Barcelona obligó a abrir la investigación.

A su llegada por la puerta principal, unas 30 personas estaban concentradas en la puerta del juzgado y han recibido a la primera edil y líder de los comuns con aplausos y gritos de 'alcaldesa, alcaldesa'.

Colau iba acompañada de la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laura Pérez (BComú); el concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación Ciudadana, Marc Serra (BComú) y su defensa, formada por los abogados Olga Tubau y Alex Solà.