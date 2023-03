Kiko Hernández, más sincero que nunca tras volver a ser pillado con Fran Antón: "No le voy a poner nombre a nada"

Lo que menos se podría haber imaginado Kiko Hernández era que sería pillado junto a Fran Antón paseando por la Quinta Avenida de Nueva York. Por ello, el colaborador de Sálvame, al volver de nuevo al plató, ha hablado sobre su relación con el que llama su amigo.

Según ha contado el madrileño, le habían regalado el viaje y decidió que Fran sería un buen acompañante. El televisivo ha asegurado que no hay ningún motivo oculto, aunque sorprendentemente la escapada coincidió con el cumpleaños de Fran: "Me lo regalaron y digo '¿Con quién me voy? Con mi amigo'".

El actor siempre ha querido negar la supuesta relación entre ambos, independientemente de las sospechas que no dejan de crecer tras sus múltiples viajes a Melilla o incluso Buenos Aires.

Ante la negativa, ha sido Jorge Javier Vázquez quien ha querido dar un empujón a su compañero: "Si está con Fran Antón, creo que debería decirlo. En 2023 creo que todos los que salimos en televisión tenemos cierta parte de compromiso con la sociedad y cierta parte de altavoz".

Entre otros detalles, Kiko ha asegurado que no llegó a celebrar su cumpleaños en la ciudad de los rascacielos. Aunque sí que pudieron soplar las velas en otro sitio acompañados de mucha más gente.

Estas declaraciones fueron las que finalmente hicieron al presentador llegar a una conclusión: "Hoy ya sí creo que estás con él porque en otro momento de tu vida, en un momento en el que se habla de ti con tanta intensidad, lo último que harías sería largarte con Fran Antón porque te pueden pillar en cualquier sitio".

"Me da igual, salir o entrar", respondió el colaborador, "¿Sabes qué es eso? El amor", le contraatacó Jorge Javier. De este modo, finalmente Kiko ha hecho una pequeña reflexión: "Soy muy, pero que muy feliz, no lo era desde hace dos años, cuando ocurrió lo que ocurrió y decidí vivir mi vida. Desde entonces soy muy feliz, con esto no quiero decir que eso sea cierto, no le voy a poner nombre a nada, ahora mismo digo y lo diré siempre, soy amigo de esta persona y de mucha gente".

"¿Qué el día de mañana surge algo más? Puede surgir. ¿Qué el día de mañana no surge nada? Pues no surge nada. Nunca me he sentado a contar, cuando salgo de aquí, pongo las llaves y es mi vida", de este modo, pone fin a la conversación.