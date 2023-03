Vicky Martín Berrocal, en 'El Hormiguero': "No he encontrado nunca a una mujer que esté a gusto con su cuerpo"

Vicky Martín Berrocal fue la última invitada de la semana en El Hormiguero. La diseñadora visitó el programa de Antena 3 para presentar su nuevo libro, La felicidad ni tiene talla ni tiene edad.

A la venta desde principios de marzo, la presentadora busca en su libro visibilizar la dimensión emocional del problema del sobrepeso en las mujeres.

📖 @vickymberrocal nos presenta su nuevo libro "La felicidad ni tiene talla ni tiene edad". Consíguelo aquí: https://t.co/sp34uiAMLR #VickyEH pic.twitter.com/fjQHLGWewO — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 9, 2023

"Llevo 18 años como diseñadora de moda y no he encontrado nunca a una mujer que esté a gusto con su cuerpo. Yo misma he vivido muchos complejos y miedos", admitió la invitada.

También recordó que su padre vivía una doble vida cuando ella era pequeña porque "tenía una familia en Huelva y otra en Madrid. Incluso una vez llegó juntarnos a todos".