La influencer Jessica Goicoechea se ha abierto por primera vez sobre alguno de los sucesos que sufrió en 2020, cuando fue víctima de malos tratos a manos de su expareja, el modelo ibizenco River Viiperi.

La ahora pareja de Marc Bartra se ha sentado en una entrevista con Luc Loren y ha confirmado que sufrió violencia física durante su relación. Algo de lo que nunca se había pronunciado después de que los Mossos d'Esquadra le detuvieran durante el confinamiento por pegarla.

La expareja de Paris Hilton negó las acusaciones tras el incidente, pero la relación terminó en ese momento. Tres años más tarde, Goicoechea ha roto su silencio, revelando todo lo que sufrió.

En un pequeño clip de la entrevista, que aún no ha sido publicada en su totalidad, el presentador le pide que revele si ha sufrido alguno de los signos que el Ministerio de Igualdad señala para saber si eres víctima de malos tratos.

Despreciar tus sentimientos, ridiculizar a las mujeres, humillarte en público y privado son algunas de las opciones que Goicoechea ha reconocido haber pasado en la relación.

Ante la pregunta sobre si la amenazó con hacerla daño a ella o su familia, ha revelado que incluso propuso "que me hiciera daño a mí misma": "Me pisó, me dijo que no valía para, que no había llegado a nada y que porque no me suicidaba".

Unas fuertes declaraciones que vienen acompañadas con más muestras de violencia de género como son el aislamiento de personas que pueden ayudarla y la agresión física. "Está claro", ha comentado la modelo sobre la violencia.

Unas declaraciones sobre "una historia del pasado que nunca olvidará" que han tenido un gran impacto en redes sociales, a la espera de que más mujeres puedan conocer los signos que deben buscar para poder salir a tiempo de una relación peligrosa.