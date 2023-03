Camps señala a la "dirección nacional" del PP por la contratación de la trama Gürtel

El expresidente valenciano Francisco Camps (PP) ha señalado este miércoles a la "dirección nacional" como responsable de contratar a la trama Gürtel para la organización de actos del partido y se ha desmarcado tanto de la red liderada por el empresario Francisco Correa como de su enviado en la Comunitat, Álvaro Pérez, el Bigotes, con quienes ha negado tener una relación de amistad.

La declaración del ex jefe del Consell durante el juicio por las contrataciones de los expositores de Fitur en 2009, la última pieza que tiene abierta de esta macrocausa por la que se vio obligado a dimitir en 2011, ha estado marcada por un tenso enfrentamiento con la fiscal Anticorrupción, Concepción Nicolás, hasta tal punto que el magistrado José Antonio Mora ha tenido que intervenir para sofocar los choques entre ambos.

Es más, el expresident ha afirmado que desconocía la existencia de Orange Market y que este entramado trabajara para la Generalitat, aunque admitió que sí para el PPCV en la organización de actos. También ha negado que el Bigotes formara parte de su equipo personal.

"Es una decisión nacional" de un partido "centralizado", ha dejado claro Camps al desvincularse de cualquier responsabilidad de contratar a las empresas de la trama, ni en el PP ni en la administración autonómica que presidió durante ocho años. No obstante, en declaraciones a los periodistas a su salida del juicio, ha puntualizado que no ha "responsabilizado a la dirección del PP": "He dicho que el comité de campaña del PP era quien contrataba las campañas electorales. Esa es una realidad incontestable y no pasa absolutamente nada. No puede afectar a nada y si afecta pues mala surte, pero es que esa es la realidad. No tiene por qué afectar".

Antes, durante su declaración, quien fuese uno de los principales líderes autonómicos del PP durante años, acusado de fraude y prevaricación, ha apuntado que quien "quien lleva la campaña electoral del presidente de la comunidad autónoma valenciana es el Partido Popular de España" y que "hasta el escenario" estaba diseñado "por la dirección nacional del partido".

Según explicó, conoció al empresario de la trama Álvaro Pérez, el Bigotes, como un "señor que organizaba los actos del partido", pero que "nunca" se tomó un café con él, ni tuvo "ninguna relación personal" ni dio "un paseo" con él por "el parque", aunque admitió que fue a su boda porque le invitó y porque le dijeron que "era una reunión del partido" en la que "sólo" iba a estar "gente del partido". "Nunca jamás he comido con Álvaro Pérez (...) excepto el día de la boda", indicó.

También cuestionó que empresarios de la trama digan que la dirección nacional del PP, liderada por Mariano Rajoy, cortó relaciones con Gürtel, y en este sentido aludió con insistencia a un acto organizado por el Bigotes en el que coincidió con el expresidente del Gobierno y donde, subrayó, "nadie" le dijo "nada de este señor".

Camps, que afronta una petición de dos años y medio de prisión y diez de inhabilitación, está acusado de haber ordenado a una subordinada adjudicar a la red un contrato sobre el montaje de un expositor en la feria Fitur 2009 por 366.529 euros, algo que negó de manera tajante -"jamás he dado ninguna indicación"- porque "sería absurdo" y nunca lo ha hecho "en 30 años de servicio público".

La fiscal cree que Pérez entabló una relación personal con Camps y para demostrarlo dijo que hay conversaciones en la causa entre ambos en las que se dicen "te quiero mucho" hasta "ocho" veces, como aquella en la que el expresident llamó a el Bigotes "amiguito del alma" y le dijo "te quiero un huevo", la Nochebuena de 2008.

Camps expuso que tenía una lista de personas del ámbito político a las que felicitar las fiestas y manifestó que fue el ex secretario general del partido en la Comunitat Valenciana Ricardo Costa quien le dijo que incluyese al Bigotes aquel año porque había organizado un congreso "muy bonito".

"Muy cansado después de 14 años"

Camps afirmó estar tranquilo, pero "muy cansado después de 14 años" de problemas judiciales. Lamentó que le hayan "impedido" ejercer su "tarea política" porque cada vez que era "absuelto" la Fiscalía "ponía en marcha otra imputación".