Entrevista

Menos de un año después de lanzar su primera novela, Cazar leones en Escocia, la abogada y vicepresidenta de El Español Cruz Sánchez de Lara publica Maldito hamor, un thriller psicológico cuya escritura ha supuesto para la autora uno de sus retos más duros: escribir sobre "el mal amor", ese que reduce a la nada y que puede despertar las ganas de morir y de matar.

¿Está maldita la 'h' de hamor?

Las faltas de ortografía siempre causan problemas. Por eso, cuando intentas escribir hamor, la vida te da un vuelco y se te fastidia. Tenemos idealizada la palabra amor, y hay veces que nos empeñamos tanto en que algo lo sea, que le damos ese nombre a otra cosa. Hay gente que acaba con la vida destrozada por buscar el amor donde no está. Nos consideramos personas autosuficientes, pero siempre necesitamos que alguien nos quiera, y si elegimos mal, no recibimos amor, sino hamor con h.



El arranque del libro ya indica que nos adentramos en una historia dura: "Aquel día en que te maté fue el comienzo de muchas cosas. Estaba ya harta de los duelos sin muerto presente y decidí fabricar el mío propio".

Como autora, adentrarse en este thriller psicológico ha sido muy difícil, durísimo. He querido dejarlo dos veces y he terminado realmente agotada, porque me ha supuesto acercarme a la condición humana en su peor versión: la de hacer daño, desear la muerte y ejecutarla. Maldito hamor toca, afecta, no es una lectura fácil. Pero creo que nos puede ayudar a conocer a algunas personas que viven en nuestro entorno. Seguro que todos tenemos a una Clea o Henry cerca.



¿La experiencia ha ayudado a trazar la psicología de los personajes?He sido abogada durante 25 años, y en este tiempo he sentido que he traicionado a otras mujeres, porque Clea es un personaje construido con retazos de diferentes historias que he ido escuchando a lo largo de mi vida. He sufrido mucho escribiendo porque he tenido la sensación de estar revelando cómo puedes no llegar a verte en un espejo cuando pasas delante de él, o cómo se puede llegar a desear la muerte y creer que si una persona no te quiere, no vales nada. Es un libro con el que espero que todo el mundo entienda que nunca se puede decir 'a mí jamás esto me pasaría'. Y es muy importante que, aprovechando la experiencia de otras personas, podamos identificar cosas que no son normales y que pueden acabar nosotros.



¿Y de dónde ha sacado la fuerza para conseguir acabar un proyecto así?

Que yo haya continuado este libro tiene dos nombres: mi editora y Pedro J. Ramírez. Ambos me dijeron que no lo dejara, que era muy bueno. Y yo, que soy muy exigente conmigo misma, dije: 'pues lo termino y ya está'. Y El trabajo de una editora es algo muy desconocido. Es una compañera que te dice objetivamente cuándo te estás equivocando. Y, por otro lado, tener una buena relación de pareja, si es sana, es muy gratificante. Yo siempre digo que no merece la pena estar con alguien que no sea mejor que estar sola, porque estar contigo misma es maravilloso.