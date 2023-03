Un grupo de activistas contrarias a la ley trans ha interrumpido el acto institucional del Ministerio de Igualdad por el 8-M, Día Internacional de la Mujer, al grito de "el feminismo es de todas". Carlota Corredera, quien ha moderado el coloquio, ha conectado con Todo es mentira para explicar cómo ha vivido el boicot.

"Lo que amenaza a las mujeres no son las personas trans, son los agresores machistas y el patriarcado", ha respondido Irene Montero de Igualdad después de que el grupo se expresara ya con un micrófono en mano. Dada la situación, la periodista de Mediaset ha defendido el intercambio de ideas por encima de todo.

"Estoy con un poco de resaca emocional", ha saludado la periodista al entrar en el programa de Cuatro. La invitada ha expresado cómo se ha sentido: "Ha sido un momento muy desagradable. Evidentemente las personas que han increpado a Irene Montero tenían un objetivo clarísimo".

"Yo no sé si pensaban que iban a intervenir o no. No sé si es subjetivo o no, pero fue un momento muy violento y desagradable", ha continuado explicando. Además, ha señalado el propósito de la charla: "Estábamos en un acto del 8M para hablar de educación sexual con personas del instituto".

Carlota Corredera ha apostado por la conversación como herramienta: "El debate es sanísimo. Se puede discrepar, pero desde el respeto". "No subieron al escenario porque no había escaleras, no porque no quisiéramos estar en igualdad de condiciones", ha explicado la periodista. "No sé si querían explicarse o no, pero por supuesto querían el foco", ha opinado.

Por su parte, Marta Flich ha admirado su forma de gestionar el conflicto. "Al final no ha sido un diálogo, ha sido lanzar reproches", ha respondido. Ambas han bromado con "lo televisivo" que ha acabado siendo el acto institucional, por el que Carlota Corredera ha comentado que "no ha cobrado nada" voluntariamente.

El programa de Cuatro también ha conectado con Patricia Bilbao, una de las jóvenes que ha interrumpido a Irene Montero. "Como no nos han dado espacios para debatir, los hemos tenido que buscarlos nosotras y pedirlos", ha explicado. "Defendemos los derechos humanos de todas las personas, pero que nos expliquen los derechos que les faltan a las personas trans", ha defendido.