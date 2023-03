Noemí Salazar responde a las críticas por haberse separado de su hijo: "Cuando se va Antón os parece normal"

Noemí Salazar ha vuelto de nuevo a seguir con su vida laboral. La que fuera integrante de Los Gipsy Kings está reincorporándose poco a poco a su trabajo tras dar a luz a Antoñito, su segundo hijo en común con Antón Suárez.

Hasta el momento, Noemí había podido disfrutar de su maternidad en casa. Sin embargo, esto no puede seguir dejando de lado su trabajo. Así, por primera vez la empresaria ha tenido que dejar a su bebé. Aunque, lo que ella no se hubiera imaginado jamás eran las críticas que ha recibido por ello.

Por esta razón, la joven madre ha tenido que defenderse ante sus seguidores en una fecha tan significativa como es el Día Internacional de la Mujer. Así, a través de su perfil de Instagram ha querido destacar como su marido Antón jamás ha sido juzgado por sus viajes, mientras que ella es tachada de "abandonar" a su pequeño.

"Porque tengo que seguir trabajando. No sé si sabes que los autónomos de este país no tenemos casi derecho a nada. Solo nos saben sacar las tripas. Y si no trabajo no doy lo mejor que pueda a mis hijos", ha asegurado muy cabreada Noemí.

"De todas formas, me sorprende que solo yo reciba estos mensajes, sin embargo, cuando se va Antón de viaje lo veis supernormal", ha querido remarcar, "en vez de juzgar, vamos a ser mejor personas y ponernos en la situación de los demás".

La 'influencer' hace una reflexión al no poder dormir. noemisalazar / INSTAGRAM

Y es que, la madre no ha podido evitar sentirse culpable por haber dejado a sus pequeños, aunque sepa que se encuentran en las mejores manos posibles, las de su madre y abuela de sus hijos, Raquel Salazar: "No paro de pensar en mis pequeños, sobre todo en mi rubio. Tengo un sentimiento ‘raro’, como que solo yo sé cuidarlo y me siento rara sin él".

Por último, ha querido mandar un mensaje a las mujeres que le siguen y le han criticado: "Ojalá mañana todas esas mujeres que juzgan a otras y que hacen esos comentarios (porque sí, ha sido una mujer la que me ha hecho ese comentario), tomen un poquito de conciencia y no sean tan hipócritas de luego reivindicar el 8M".

Ante estas palabras, no han sido pocas las mujeres que han querido apoyar a la influencer contando sus propias experiencias como madres y trabajadoras: "Como mujeres y como madres lo tenemos muy difícil. Sin embargo, un hombre, haga lo que haga, siempre va a estar bien".