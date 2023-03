Empatía y resiliencia en la danza

Me tomo la libertad de titular este baile, realizado por el viudo en el funeral de su mujer, en Francia, como "Empatía y resiliencia en danza". Ante la marcha de su mujer, él baila. Para ella o con ella. Nadie lo sabe. Pero eso no importa. Él fluye y no duda en dejarse llevar por la música y lanzarse al baile. Algunos se sorprenden. No es la reacción que esperamos presenciar en la despedida de un ser querido. Pero cada uno reacciona a su manera.

Lo que para unos pareciera sorprendente e incluso inapropiado, para otros es la forma más bella de expresarse. O tal vez una más. Pero sus allegados, lejos de juzgarle, no sólo le respetan, si no que le brindan todo su apoyo. Así, amigos y familiares escuchan y empatizan con el eco de su silencio y, sin intercambiar palabra, se ponen de acuerdo. Siguen sus pasos y le acompañan. Algunos, incluso abatidos como demuestran sus rostros y gestos, sacan fuerzas para no sólo erguirse, sino bailar. Creando un espacio emocional seguro en el que él, el más afectado, encuentra y manifiesta liberación y consuelo interior.

Admiración para todos aquellos que, como él, son un gran ejemplo. Seres resilientes, al sacar la fortaleza de despedirse amablemente en lugar de caer en la flaqueza de la rabia y la violencia. Habitual respuesta ante el hecho de que te arrebaten la vida de un ser querido de manera injusta, violenta e inesperada. Al conseguir llenar vacíos, como el que se sentía en ese pequeño espacio de la plaza. Al lograr movilizar, cohesionar y animar a un grupo profundamente impactado y dolorido.

Empatía y acompañamiento, dos aliados para ayudar a alguien a avanzar en un proceso de pérdida. Baile y música, dos lenguajes universales tan poderosos que son incluso capaces de unirnos con los que ya se fueron. Arte y amor, los únicos capaces de amortiguar hasta los impactos más dolorosos que el ser humano puede experimentar. Ayudándonos a transcender fronteras, hasta la que separa lo más querido, la vida, de lo más misterioso y, por nosotros, temido. Bailemos.