Julio Iglesias sale en defensa de Isabel Preysler y ataca a Mario Vargas Llosa: "Es injusto cómo se están comportando con ella"

Han pasado casi 45 años desde que el matrimonio entre Isabel Preysler y Julio Iglesias llegara a su fin. Con tres hijos en común, aquel año de 1978 ambos tomaron la decisión de separar sus vidas. No obstante, el cariño y el respeto que los dos habían construido a lo largo de su historia de amor han seguido latentes en el tiempo.

Hace unas semanas, salió a la luz la ruptura entre La reina de corazones y Mario Vargas Llosa. Una separación que ha generado un sinfín de polémicas que, en muchas ocasiones, no ha dejado bien parado a ninguno de los dos. ¡Hola! ha cuestionado al artista sobre este tema y, ante esto, el cantante ha salido en defensa de su exmujer y ha cargado contra el premio Nobel.

"Esto no es propio de mí, pero quiero hacerlo por mi exmujer, por Isabel. Sé que se lo merece y es profundamente injusto cómo se están comportando con ella", ha expresado el padre de Enrique Iglesias a la revista.

Julio Iglesias rompe su silencio en ¡HOLA! y sale en defensa de Isabel Preysler: 'Es totalmente injusto lo que le está pasando' (Contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/NtzVaLQjm7 pic.twitter.com/ClOusUowtR — Revista ¡HOLA! (@hola) March 8, 2023

El intérprete de Me va, me va siempre ha sido fiel a su propio concepto de 'caballero' y, teniendo en cuenta cómo ha manejado la separación el escritor, Julio ha expresado que, independientemente de cómo haya sido la ruptura, "un señor sabe cómo acabar las cosas. Si alguien quiere entrometerse, se dice que es un tema de dos en el que no hay que meterse y sí respetar".

El compositor ha destacado que el comportamiento de Llosa con Isabel no ha sido el más adecuado y ha dejado mucho que desear. "Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor", ha expuesto tajantemente.

El artista ha definido a su expareja como una mujer inigualable, dejando entrever el cariño y el respeto que aún siente por ella. "Como madre es ejemplar, cariñosa y generosa. Como mujer, un diez y una maestra de la vida. Eso lo sabemos las personas con valores que hemos compartido su vida", ha asegurado.

Julio Iglesias ha recalcado a la revista que el trato que ha estado recibiendo la celebrity en los últimos meses es inadecuado. "Son represalias contra el éxito que ha tenido en su vida. Siempre tendrá mi apoyo y mi cariño y hoy no iba a ser menos, solo que lo hago públicamente", ha afirmado a ¡Hola!

Para concluir, ha dejado claro que así como él ha salido en defensa de la madre de Tamara Falcó, está absolutamente seguro que sus dos exmaridos hubieran hecho lo mismo y le hubieran mostrado su apoyo en este momento.

En lo que respecta a la entrevista póstuma de Laura Boyer en la que arremete contra Isabel Preysler, el artista ha destacado que nadie sabe la relación que tenía su exmujer con Miguel Boyer. "Deja indefensa a Isabel. No puedes defenderte ni responder a alguien que ya no está. Es injusto sacar conclusiones y más de esta forma, con la otra persona fallecida", ha expresado.