Paris Hilton ha decidido no callarse más. Han sido varios los episodios traumáticos que la empresaria ha vivido a lo largo de su vida, y muchos de ellos se encuentran relatados ahora en su nuevo libro autobiográfico, Paris: The Memoir. En sus páginas los lectores podrán encontrar, entre otras respuestas, el porqué del vídeo sexual que se difundió en 2004.

La circulación de la grabación provocó que se cuestionara la reputación de la socialité, lo que hizo que esta sufriera un trauma. Especialmente porque, más allá de atentar a su intimidad, las imágenes habían sido grabadas cuando Hilton se encontraba en malas condiciones, tal y como ella misma explica.

La que por aquel entonces era su pareja, el DJ Rick Salomon, le pidió documentar un encuentro sexual, una propuesta que no convenció del todo a la empresaria, que decidió aceptar bebiendo más alcohol del recomendable para relajarse.

"No recuerdo mucho de esa noche en la que él quiso que nos grabáramos mientras hacíamos el amor. No era capaz de generar ese nivel de confianza necesario para grabar una cinta. Tuve que beber mucho", afirma.

"La metacualona -un hipnótico-sedante- también ayudó. Pero lo hice, es algo que tengo que asumir. Sé que él quería hacerlo y yo me entregué a ello", reza su relato, en el que se percibe cierta frustración por la forma en la que transcurrieron los hechos y la actitud que Salomon tuvo con ella.

Su expareja la manipuló para grabar las imágenes: "Me dijo que si no lo hacía, encontraría fácilmente a otra persona que estuviera dispuesta. Y eso era lo peor en lo que yo podía pensar. No quería que me dejara un hombre, ya adulto, porque pensara que yo era una niña estúpida que no quería jugar a juegos de adultos". "La verdad es que yo quería sentirme viva a nivel sexual. Me quería sentir como una verdadera mujer que se sintiera cómoda en su piel", zanja Hilton al respecto.

La empresaria habló recientemente en una entrevista de la violación que sufrió por sumisión química en la adolescencia, así como el acoso y la posterior agresión de un profesor hacia ella cuando estaba cursando la Universidad. Además, asegura haber sido una víctima más del depredador sexual Harvey Weinstein.