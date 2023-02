Paris Hilton cuenta que fue drogada y violada con 15 años y recuerda la agresión que sufrió por parte de un profesor: "Soy una tía dura"

Paris Hilton ha contado en alguna ocasión que su juventud no fue tan fácil ni idílica como muchos pueden pensar, algo que ahora adquiere todavía más sentido con el apoyo que ha recibido por parte de la revista Glamour, que le ha dado espacio para hablar abiertamente de algunas de las situaciones más traumáticas que vivió durante su adolescencia.

La influencer explica en su última entrevista que fue víctima de una violación por sumisión química cuando tenía 15 años y que, unos años más tarde, fue agredida por su profesor. "Creo que he pasado por tantas cosas que soy una guerrera, una luchadora, una valiente. Soy una tía dura", valora.

Sobre el primer suceso, Hilton asegura que se conserva algunas imágenes de la agresión sexual. Ocurrió una tarde en la que salió de tiendas con sus amigas en Los Ángeles. Por aquel entonces, la socialité vivía con su abuela materna en Palm Springs.

La modelo recuerda que, por aquel entonces, había señores mayores que "merodeaban" por la zona hablando con chicas jóvenes a las que les pedían el número de teléfono. Así, un día, uno de estos hombres les invitó a su casa y les ofreció vino.

"Yo en aquel entonces no bebía ni nada por el estilo, así que cuando bebí uno o dos sorbos, empecé a sentirme mareada y aturdida. No sé qué le puso, supongo que fue un roofie (un fármaco que anula la voluntad)", apunta en su conversación, rescatando los pocos recuedos que conserva de lo ocurrido: "Tengo visiones de él encima de mí, tapándome la boca, en plan: 'Estás soñando, estás soñando', y susurrándome eso al oído".

Además, durante su etapa universitaria, Hilton también tuvo que hacer frente al acoso y la "manipulación" que un profesor ejercía sobre ella. "Me llamaba por teléfono todo el tiempo, coqueteando conmigo, intentando meterme en la cabeza que yo era una mujer madura", señala.

La situación empeoró cuando, una noche, el docente la atrajo hasta su coche y la besó. Pocos minutos después, los padres de la influencer vieron lo ocurrido y los persiguieron por las calles de Bel Air "a 160 kilómetros por hora".

"Íbamos muy rápido y de alguna manera nos escapamos de ellos por un semáforo en rojo. Estaba en shock y me llevó de vuelta a casa, a Bel Air y me dijo: sal", sostiene la modelo.

Este episodio se suma a los detalles que ya aportó hace unos meses en una charla para New York Times, en la que contó el calvario por el que pasó en su adolescencia en el colegio donde estudiaba. "Privada de sueño y muy medicada, no entendía lo que estaba pasando. Me obligaron a tumbarme en una mesa acolchada, abrir las piernas y someterme a 'exámenes cervicales'. Lloré mientras me sujetaban y decían: 'Cállate. Cállate. Deja de forcejear'".

La socialité afirma que no fue la única menor que sufrió abusos en el centro. "Fui violada y estoy llorando mientras escribo esto porque nadie, especialmente un niño, debería ser abusado sexualmente", relató.