Paris Hilton rompe su silencio y narra su episodio de acoso con Harvey Weinstein

En la reciente y extensa entrevista que ha concedido Paris Hilton a la revista Glamour, como es obvio, se ha llevado todos los titulares su denuncia contra la violación que vivió siendo una adolescente. Sin embargo, entre otras muchas cuestiones, como su reciente maternidad -daba a conocer la semana pasada que su bebé se llama Phoenix Barron Hilton Reum-, la socialité ha rememorado un episodio de acoso que vivió a manos del otrora todopoderoso productor Harvey Weinstein.

El convicto, quien el jueves era condenado a otros 16 años adicionales de cárcel por violación, le hizo pasar uno de los peores momentos a la empresaria y DJ en una fiesta benéfica en el año 2000, en uno de los eventos anexos al Festival de Cannes. En aquel momento, Paris contaba con 19 años y se estaba convirtiendo en la celebrity que es hoy en día.

Según ha narrado, el primer acercamiento de Weinstein fue increíblmente positivo, pues el fundador de Miramax solo quería saber su predisposición para convertirse en una estrella. "Estaba comiendo con una amiga y se acercó a nuestra mesa. Me dijo: '¿Tú quieres ser actriz?'. Y le contesté que sí, que por supuesto me encantaría estar en una película", ha explicado Paris.

Sin embargo, poco después, el productor le hizo una propuesta que no le gustó en absoluto a la heredera: "Yo era muy joven y lo cierto es que estaba muy impresionada con él. Me pareció un tipo genial. Pero luego añadió: 'Bueno, pues entonces deberíamos concretar una reunión. Puedes subir a mi habitación para leer algunos guiones'. Y yo no quise, así que jamás subí".

Este hecho, al día siguiente, sacó lo peor del productor. Volvieron a coincidir, ya que Harvey ejercía de maestro de ceremonias en otro acto benéfico ligado a la recaudación de fondos en la lucha contra el sida. En un momento dado, Paris fue al servicio y ya en el baño se dio cuenta de que Weinstein la había seguido para recriminarle que el día anterior no fuese a su habitación.

"Trató de forzar la puerta, empezó a dar golpes y a gritar. Le dije: 'Estoy en el baño, ¿para qué quieres entrar?'. Aunque yo tenía claro que no iba a abrir. Luego llegaron varios miembros del equipo de seguridad y tuvieron que sacarlo a rastras. No dejaba de vociferar, se había vuelto loco. Decía 'Esta es mi fiesta' y '¿De verdad quieres ser actriz?'", ha recordado la empresaria.

Cuando surgieron las primeras acusaciones de abusos sexualesy violaciones contra él y que dieron lugar al #MeToo, Paris no se sorprendió en absoluto, si bien prefirió no hablar de su propia experiencia por miedo a las represalias y a eclipsar, por su exposición mediática, al resto de mujeres.

"Yo sabía muchas más cosas, pero com era un hombre tan tan poderoso en Hollywood, todo el mundo estaba atemorizado. No quise decir nada por si se volvía en mi contra, pero era vox pópuli, algo que se prefería ignorar", ha confesado finalmente.