He puesto mi voz a una campaña, Ellas son ciencia, para visibilizar a las mujeres científicas. Tener referentes es esencial, saber que hay mujeres que llegan ahí y sentirte identificada para seguir su camino. Las cifras no engañan y las fotos menos. Imágenes de conferencias sobre las mujeres donde todo son hombres es uno de los ejemplos sangrantes que vemos cada día en los medios.

Se habla de nosotras, sin nosotras. Vivimos en un mundo con un 50% de hombres y un 50% de mujeres, pero nunca estamos en la foto. Según el Banco Mundial, el ritmo de reducción de la desigualdad de género cayó en 2022 a su nivel más bajo en 20 años. Dicen que, de media, las mujeres gozan apenas del 77% de los derechos que tienen los hombres ante la ley y que, al ritmo actual, una mujer que entra hoy a la vida laboral se jubilará sin tener los mismos derechos que ellos en la mayoría de los países.

La nueva ley de paridad propuesta por el Gobierno reaviva el debate de nuevo. Con los argumentos de «con las cuotas llegarán a los puestos mujeres no válidas» me pregunto si todos los hombres que hoy ocupan estos puestos son válidos y no han llegado ahí por el simple hecho de ser hombres. Esto va de cuotas, sí, y de justicia. En 30 años hemos llegado a 1/3 de mujeres en los consejos de administración, insuficiente, y ¿qué pasa con los puestos más bajos y menos visibles de la escala? ¿Aumentarán también?

Hoy celebramos el Día de la Mujer, salgamos a la calle a reivindicar juntas y unidas. Hoy se habla de nosotras, sin nosotras, no dejemos que la guerra política nos vuelva a borrar. La mayor revolución del siglo XXI es el feminismo y quien no lo vea está ciego, y para la ceguera, gafas, y si son moradas, mucho mejor.