Eulàlia Reguant paga 13.500 euros de multa por la desobediencia al Supremo al no contestar a Vox en el juicio del 1-O

1. Avui el Suprem m'ha notificat q ja no tinc responsabilitats criminals per negar-me a contestar a l'extrema dreta al judici del Procés. El problema? És que no hauria de ser cap delicte, com no ho hauria de ser plantar-los cara al carrer com han fet @ravalvsvox o @EncausatsPego pic.twitter.com/PXidsyMupk