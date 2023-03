El Govern asegura que "no se negocia con piratas informáticos" y que "no se pagará" 

El Govern ha confirmado que "no se negocia con piratas informáticos" y que "no se pagará ningún rescate", en referencia al ciberataque sufrido por el Hospital Clínic el pasado domingo. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha señalado que "aún no se tiene constancia de que se haya solicitado un rescate", aunque desde el Govern se sigue creyendo que "este tipo de ataques tiene como finalidad el cobro de un rescate" por parte de los ciberdelincuentes.

Patrícia Plaja también ha confirmado que "ha habido robo de datos". En estos momentos se está estudiando cuál ha sido el nivel de información afectada. Sin embargo, el Govern no tiene constancia de que "haya habido filtraciones públicas, y tampoco en la 'dirt web'". Patrícia Plaja ha querido dejar clara la postrua del ejecutivo y ha recalcado que los ciberdelincuentes "se han equivocado de objetivo porque no se negociará".

La Agencia de Ciberseguridad de Cataluña sigue trabajando conjuntamente con los servicios técnicos del Hospital Clínic para recuperar cuanto antes el funcionamiento pleno del sistema informático del centro sanitario. De momento, la recuperación del sistema se está realizando de manera gradual, porque "hay que ir con cuidado" para que no quede nada latente que pueda permitir un nuevo ataque.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha confirmado que el ciberataque se ha realizado con un "método novedoso y muy sofisticado". Sin embargo, el Govern ha querido mostrar la confianza que tiene en la Agencia de Ciberseguridad, de la que ha elogiado su trabajo y ha asegurado que ha conseguido en los últimos años "prácticamente un 100% de efectividad" en la prevención de ataques informáticos.

Ataques continuos

Plaja ha explicado que "cada día, alrededor de 60 grupos cibercriminales atacan la administración. Los últimos años, se han recibido unos 1.700 millones de ataques" mientras que, según la portavoz, tan solo "se han dado unos 2.000 incidentes" informáticos.

Desde el Govern se asegura que los atacantes han querido "hacer el mayor daño posible, y lo han hecho". Además, Plaja ha insistido en que los ciberdelincuentes "saben perfectamente los problemas que han generado y son conscientes del daño que han hecho", y por ello, ha vuelto ha remarcar que "en el caso que llegue una petición de rescate, que se supone que ha de llegar en algún momento, no se negociará".

Por otra parte, Patrícia Plaja ha indicado que "la afectación es muy grave" en el Hospital Clínic, pero al mismo tiempo ha insistido en que "la asistencia médica está garantizada". Los trabajos de recuperación del sistema informático llevados a cabo por los técnicos del Hospital y la Agencia de Ciberseguridad han conseguido que se "hoy se hayan podido atender el 105 de las consultas externas y el realizado el 50% de las intervenciones" que estaban programadas, ha indicado Plaja.