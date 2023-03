Un tribunal anula el despido de una trabajadora que se fue de compras en tiempo supuestamente dedicado a ir al médico

Un tribunal gallego anula el despido de una trabajadora por irse de compras en tiempo supuestamente destinado a ir al médico.

La jefa de la empleada, que era su propia madre, le puso un detective privado para seguir sus pasos porque sospechaba que su hija no iba solamente a la consulta médica sino que se iba de compras.

Una inspectora de trabajo ha explicado en RTVE que el juzgado 1 de lo social de Vigo ha entendido que tres de los cuatro casos por los que se la despidió habían prescrito.

Al parecer la empresaria tenía un plazo de 60 días para notificar las infracciones a su empleada y no lo comunicó en ese plazo. Por lo tanto no se ha acometido el despido con el procedimiento que señala el Estatuto de los Trabajadores. "Aunque pudieran ser verdad los hechos, los tenía que haber comunicado en plazo", ha explicado la experta laboral.

Pero es que además el juzgado no solo ha dicho que el despido sea improcedente, sino que lo ha declarado "nulo" por considerar que se hizo por otras razones, no por las compras, ya que se despidió a la empleada con posterioridad a que ella realizara una serie de peticiones, como una reducción de jornada solicitada y denegada por parte de la empresa y tras una serie de sanciones que luego se consideraron no procedentes.

El juzgado de lo social considera nulo el despido por represalias de la empresa y por un defecto de forma al no haber reclamado con carácter previo sus derechos.

La conducta de la trabajadora, en todo caso, sí que rompe la buena fe contractual. "Cuando dices que vas al médico tienes que ir al médico, no puedes dedicar el tiempo para otras cuestiones. El despido es posible en casos graves, pero siempre siguiendo el protocolo establecido", ha establecido la inspectora en RTVE.