Una bicicleta eléctrica explota de repente y destroza un edificio en Nueva York

Los incendios pueden acabar provocados por muchas causas, pero este lunes en Nueva York el motivo fue una bicicleta eléctrica. El vehículo, aparcado en la calle, saltó por los aires por un fallo en la batería y acabó destrozando un edificio cercano. "Literalmente explotó", comentaron algunos testigos.

En total siete personas resultaron heridas y los Bomberos de la ciudad apuntaron a la batería de litio como la causa del incidente. En total, según el cuerpo, se han producido en los últimos años en torno a 400 explosiones de estas baterías en la ciudad.

"Según los jefes de bomberos del FDNY, la causa del incendio de 5 alarmas de hoy en 2096 Grand Concourse en el Bronx fue una batería de iones de litio que alimentaba un scooter", explicaron el comunicado. Varios comercios cercanos se vieron muy afectados por la onda expansiva.

El mayor problema, además de los daños materiales, fueron las personas afectadas. "Tenemos siete heridos, cinco bomberos, un miembro del SEM y un civil. Todos están estables. Pero esto demuestra realmente lo increíblemente grave que puede llegar a ser. Gracias al rápido trabajo de nuestros miembros, que llegaron en menos de cuatro minutos, no hemos sufrido ninguna pérdida de vidas humanas", resumió la Comisionada de Bomberos Laura Kavanagh. La situación, con todo, tardó unas horas en controlarse.

Al mismo tiempo, los bomberos hicieron un llamamiento para que la gente no recurra a lo que se conoce como "baterías ilegales", que pueden provocar este tipo de incidentes. "Queremos hacer hincapié en la cantidad de daño que puede ser hecho por una sola e-bike que no cumple, una sola e-bike que podría no estar certificada, podría estar utilizando una batería ilegal. Esta bicicleta podría estar en su casa. Y si puede hacer esta cantidad de daño a una tienda de este tamaño, piensa en el peligro que para ti, para tu familia, para tu edificio", sentenciaron.