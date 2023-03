Las siete muertes de Maria Callas llega al Liceu bajo el prisma de la 'reina de la performance' Marina Abramovic

La artista serbia Marina Abramovic protagoniza en el Gram Teatre del Liceu de Barcelona ‘7 deaths of Maria Callas’, donde se pone en la piel de la soprano griega y recrea siete muertes de Callas a partir de siete arias célebres de ópera. El montaje, que se representa en el marco del centenario de Callas, mezcla ópera, arte en vivo, 'performance' y videocreación. Abramovic ha destacado este lunes su fascinación por Callas por su mezcla de fortaleza, carisma y fragilidad. Siete sopranos, dirigidas por Antonio Méndez, interpretarán algunas de las piezas centrales del repertorio de Maria Callas con arias de ‘La traviata’, ‘Norma’, ‘Carmen’, ‘Tosca’, ‘Otello’ o ‘Madama Butterfly’. ‘7 deaths of Maria Callas’ se estrena en el Liceu el jueves 9 de marzo y se podrá ver en tres únicas funciones, hasta el sábado día 11.

La artista ha explicado que su fascinación por Callas comenzó cuando ella tenía 14 años y ha recordado cuando la escuchó en casa de su abuela por la radio. En aquel momento, tuvo la necesidad de saber quien era aquella cantante. Abramovic ha leído todas las biografías sobre Callas y ha escuchado todas las óperas, pero nunca la conoció.

Ha confesado que de Callas le fascinó aquella mezcla de fortaleza, carisma y fragilidad. Abramović ha recordado que era un ser muy emotivo y esto le fascinaba. “En mi vida me pasa lo mismo”, ha dicho, “soy guerrera y fuerte, pero a la vez soy como una niña pequeña”. Ha añadido que también conectó con la soprano porque Callas murió con el corazón roto por Onassis i ella també ha sufrido mucho por desamor.

“A mi me encantaba el tema de la muerte en la ópera”, ha asegurado. De hecho, ha remarcado que el 90% de las mujeres mueren en la ópera y lo hacen en algunos casos por sacrificar el país i també por amor. “Callas muere por tener el corazón partido y quería que muriese por amor, y esto también me conecta con ella”, ha indicado. ‘7 Deaths of Maria Callas’ relata la muerte de Maria Callas, el 17 de septiembre de 1977. En aquel momento, Callas había abandonado toda la esperanza de ser feliz y fue incapaz de recuperar a su gran amor, Aristóteles Onassis, y se recluyó en su apartamento y se hundió en una profunda depresión.

La propuesta, concebida por la propia Abramović en colaboración con el escritor Petter Skavlan, busca acercar diversos lenguajes escénicos en el espacio del teatro de ópera. Dividida en dos partes, ‘7 deaths of Maria Callas’ presenta siete muertes a partir de siete arias célebres de ópera y, finalmente, la muerte de Callas en una réplica de su habitación de París.

‘7 deaths of Maria Callas’ se estrena en el Liceu el jueves 9 de marzo y se podrá ver en tres únicas funciones, hasta el día 11

Las arias estarán representadas por siete sopranos de renombre internacional: Gilda Fiume (Violetta Valéry), Vanessa Goikoetxea (Floria Tosca), Benedetta Torre (Desdemona), Antonia Ahyoung Kim (Cio-Cio-San), Rinat Shaham (Carmen), Leonor Bonilla (Lucia Ashton) y Marta Mathéu (Norma). La música, de nueva creación compuesta por Marko Nikodijević, no interferirá con las arias de ópera.

Cada una de las piezas va acompañada de una pieza de video en la que Abramović, acompañada por el actor Willem Dafoe, se enfrenta a la muerte en siete situaciones diferentes: una mordida de serpiente, la caída desde lo alto de un rascacielos, una estocada en una plaza de toros…

Abramovic ha señalado que su función como artista es trabajar con el público para que entiendan qué quiere decir interpretar y, por eso, creó su propio instituto donde enseña a interpretar. “Lo que descubrí es que la forma de arte más transformadora son las 'performances' de larga duración”.