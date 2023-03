Belén Esteban se pronuncia sobre la ruptura entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira: "Es mejor estar sola que mal acompañada"

Sálvame ha comenzado este lunes su misión con el tema del fin de semana: la ruptura entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Después de ocho meses de relación, la pareja, que ya vivía junta, se ha separado. Y es que, según abordó Fiesta, la causa podría haber sido una infidelidad por parte del esgrimista.

Belén Esteban, como buena amiga de Isabel Pantoja, no ha querido dar detalles de lo ocurrido, pero se ha puesto de parte de la influencer desde el principio. "Yo sé lo que pasa, pero evidentemente no voy a decir nada", ha señalado la de San Blas en un primer momento.

"No voy a traicionar a mi amiga", ha remarcado la colaboradora. No obstante, la madrileña ha dado una pincelada de cómo iba la relación entre los exsupervivientes: "Qué pena que cuando una persona de tanto por amor no se le dé valor, o se piense en otras cosas".

"Yo lo sé todo, pero como amiga no la voy a traicionar", ha repetido Esteban. "Yo sé cómo es ella, y en la vida a veces es mejor estar sola que mal acompañada", ha concluido. Sus palabras han hecho intuir entre sus compañeros que podría haber sido la propia Anabel quien "tirara del carro" en la relación, sin éxito.

Por su parte, la tertulia de Telecinco ha hablado con Merchi, la madre de la influencer, quien no se ha pronunciado sobre la ruptura. También ha buscado las primeras declaraciones de Yulen, quien ha declarado: "Dejad de inventaros cosas".