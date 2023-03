Barcelona traslada temporalmente el Mercat de la Estrella sobre el lago de los Jardines del Guinardó y enfada a parte de los vecinos

El Mercat de la Estrella de Barcelona se trasladará provisionalmente sobre el lago de los Jardines del Baix Guinardó, mientras que se ejecutan las obras de mejora en el edificio actual, situado en la calle de Pi i Margall. Lo ha anunciado el Ayuntamiento a través de un comunicado este mismo lunes. En el lago viven patos y será vaciado para colocar la carpa del equipamiento.

En un primer momento se contempló colocar el mercado en la parte central de los mismos jardines, pero la propuesta se descartó después de que los vecinos de la zona expresasen su disconformidad. Pero hay más residentes del barrio que están disconformes con que el mercado se ubique sobre el lago. Estos tienen previsto protestar este mismo lunes por la tarde.

Entrada al Mercat de la Estrella, mercado municipal de Barcelona ubicado en el distrito de Horta-Guinardó. AJUNTAMENT DE BARCELONA

Además, un informe municipal reveló que la actuación obligaría a retirar 18 árboles, a trasplantar 8 más y supondría la pérdida de un espacio de encuentro destacado. La previsión es que el traslado se efectúe en julio de 2024 y que en verano comience la reforma del actual mercado.

El nuevo emplazamiento se ha comunicado este lunes a los comerciantes y próximamente se trasladará también a los vecinos de los barrios del Baix Guinardó y a los del Camp d'en Grassot y Gràcia Nova.

El lago se vaciará

La carpa del mercado provisional se instalará en la zona del lago, que se vaciará, buscando la solución técnica más adecuada para poder ubicar el equipamiento en aquel espacio. "El emplazamiento permite mantener el uso principal y el funcionamiento normal del parque, ya que la explanada central queda libre, se reducirá la afectación en el verde y se mantendrá la zona deportiva y de juegos", han apuntado fuentes municipales.

Al mismo tiempo, han indicado que se ubicará en un espacio accesible y que tiene conexión directa desde la calle. Todo esto facilitará las tareas de carga y descarga de productos. Asimismo, han asegurado que el área tiene la superficie necesaria para acoger el mercado, y permite mantener su zona de influencia, evitando el solapamiento con otros mercados de la ciudad.

Renovación posterior de los jardines

Con la colocación temporal del mercado sobre el lago, el gobierno municipal se compromete a redactar un proyecto de reforma integral de los Jardines del Baix Guinardó para integrar el antiguo lago como parte del parque, con zonas verdes y jugables. El objetivo es, una vez que el Mercat de la Estrella se erija en su posición definitiva, realizar una renovación de los jardines repensada con todos los vecinos.

El edificio que acoge actualmente el Mercat de la Estrella cuenta con una serie de deficiencias estructurales, que no suponen un riesgo inmediato, pero que hace necesario llevar a cabo una rehabilitación del equipamiento.

Las actuaciones precisan de una intervención en el espacio que se llevará a cabo mediante un proyecto de rehabilitación, una vez que los comerciantes se hayan podido trasladar al mercado provisional. Mientras, se está haciendo un seguimiento de la situación y se está trabajando en el proyecto de rehabilitación del equipamiento.

Quejas de los comerciantes desde noviembre y defensa de los comerciantes

Vico Fernández, presidenta de la Associació de Venedors del Mercat de la Estrella, ya explicaba el pasado mes de noviembre en una carta abierta que, el día 11, los vecinos tenían previsto celebrar un acto de protesta en los propios Jardins del Guinardó contra el traslado del mercado encima del lago. Fernández se lamentaba que, al ser un viernes por la tarde, los comerciantes no se pudieron adherir al acto.

El mercado da trabajo a 30 negocios y a más de 60 familias. La presidenta, en este escrito, recordaba que el traslado temporal del equipamiento responde a "problemas estructurales del edificio original que se detectaron hace año y medio" y que los vecinos están divididos no solo ante este emplazamiento, sino ante otros posibles contemplados por el Consistorio como en el número 420 de la calle Sardenya, en Torrent de Lligalbé o en la zona de petanca de Alfons X.

"Desde el mercado creemos que la gran lucha tendría que ser para conseguir el compromiso de que, cuando nosotros nos vayamos, el parque vuelva en mejores condiciones de las que tiene actualmente", comentaba Fernández.

Además, se quejaba de que "no sentíamos ni la más mínima empatía por parte de algunos vecinos, que no paran de decirnos que no quieren confrontaciones con nosotros. Pero, constantemente, hacen lo contrario". "Por más que lo intentemos, no conseguimos que entiendan que no querer al mercado es no querer ni a sus trabajadores ni a sus clientes", explicaba.

Fernández ve posible el traslado temporal del mercado al lago: "Se mantienen todos los espacios para todos los colectivos y se integra el mercado".