Tras la denuncia a Dani Alves por, supuestamente, agredir sexualmente a una joven en una discoteca de Barcelona, se ha sumado la de otra joven que ha asegurado haber sido violada por Achraf Hakimi, jugador del PSG.

Este lunes, Ya es mediodía ha emitido, en exclusiva, la entrevista que la periodista Mar Saiz ha conseguido con la abogada de la presunta víctima de violación de Hakimi. Así, la periodista ha señalado que se trata de una letrada "muy mediática, conocida en Francia y muy activista con los crímenes de violencia sexual".

Asimismo, la letrada apuntaba que la víctima no ha denunciado, "pero ninguna acusación es automática": "Existen unos indicios de peso para que el juez instructor haya acusado a Achraf Hakimi de esta violación". De esta forma, Joaquín Prat ha señalado que, en este caso, "aunque no haya denuncia por parte de la víctima, la Fiscalía ha actuado de oficio".

El programa de Telecinco ha mostrado los mensajes que han intercambiado con Rachel-Flore, la abogada de la víctima, en los que esta apunta: "La acusación demuestra que el juez de instrucción ha considerado que existen indicios graves y concordantes de la comisión de un delito de violación del que mi cliente ha sido víctima".

"No toleramos ninguna campaña denigrante o de desestabilización que la perjudique, tal y como desgraciadamente sigue sucediendo con mujeres que tienen la valentía de denunciar hechos de violación de los que son víctimas", agrega la abogada que, además, ha confirmado al matinal que la supuesta víctima ha decidido mantenerse en el anonimato.

Ante esto, Prat ha destacado que un medio de comunicación francés filtró la identidad de la presunta víctima, a lo que Saiz ha respondido que la letrada ha pedido al resto de medios que no continúen difundiendo el nombre de la mujer: "Ella lo que quiere es preservar la seguridad de su cliente y, además, no entorpecer el proceso. Nos pide que no demos ningún dato ni ninguna inicial".