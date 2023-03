La madre de Álex Casademunt carga contra Fórmula Abierta por recuperar el grupo: "No quiero saber nada de esta gente"

Coincidiendo con el segundo aniversario de la triste muerte de Àlex Casademunt, uno de los concursantes más carismáticos de la primera edición de Operación Triunfo, Verónica Romero acudió a Fiesta para hablar del malogrado artista y de su nueva etapa en la música.

Una nueva etapa que la ha llevado a formar parte de Fórmula Abierta, que en su formación original estaba integrada por Geno, Mireia, Javián y el mencionado Álex, que dejó el grupo para comenzar una carrera en solitario.

Pero ahora, 20 años después, la formación regresa junto a Geno, Verónica Romero y Enrique Anaut. Una noticia que no ha sido bien recibida por Rosa González, la madre de Àlex. "No quiero saber nada de esta gente, mucho menos de los de Fórmula Abierta, que ni me han contado que pensaban formar de nuevo el grupo", aseguró al programa.

Verónica, presente en plató, se defendió. "Por respeto a ella y a la familia no quiero hablar de esto, Rosa tiene mi amistad y ella lo sabe", arrancó la ilicitana.

"Yo creo que las conversaciones que hemos tenido Rosa y yo me dejan tranquila, así que no tengo nada que decir de esto, es algo muy incómodo para mí, Fórmula Abierta es un grupo hecho desde el amor y así seguirá", remató la intérprete de Bésame.