Makoke muestra su nuevo rostro tras su última operación estética: "No puedo estar mas contenta con el resultado"

Después de varias semanas alejada de las cámaras por su última intervención estética, Makoke reapareció este domingo en su puesto de trabajo, en Fiesta, para dar los detalles de esta operación y para que los espectadores pudieran ver un resultado con el que, contó, no puede estar "más contenta".

Según había desvelado días antes la 'ex chica Telecupón', ha decidido hacerse "un rejuvenecimiento familiar de cuello y la parte inferior de la cara". "Estoy jodidilla", aclaró entonces. "No puedo hablar mucho, porque no puedo abrir mucho la boca", reveló, ocultando su cara.

Pero este domingo era diferente. La ex de Kiko Matamoros hizo su estelar aparición en el programa muy sonriente y explicando que aún está algo hinchada, porque solo han pasado dos semanas desde que se sometió a la intervención.

"El momento ideal es dentro de tres meses cuando se asiente todo, en mes y medio ya se verá mejor, la verdad es que todavía tengo mucha inflamación", destacó Makoke.

Además, contó que ahora ya lleva una vida normal, a excepción de que no puede hacer deporte todavía.

Sobre los resultados, sus compañeros se mostraron realmente sorprendidos e incluso bromearon. "Yo, cuando la he visto entrar por la puerta, no sabía si era ella o su hija", le dijo Iván González.