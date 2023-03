Muere la abuela de David Bustamante: "Estoy roto de dolor"

"Aquí, sin saberlo, me dedicaste tu última sonrisa, me miraste con el amor de siempre… Hoy estoy roto de dolor". Con esas palabras, incrustadas en un emocionante post de Instagram junto a una imagen de su abuela, David Bustamante ha anunciado emocionado la muerte de su familiar.

"Sin ti este mundo es mucho peor, por que eras la bondad personificada…", le dedica el artista cántabro, que se despide de ella con un "te amo, Güela! Y siempre te llevaré en lo más profundo de mi corazón. Descansa en Paz, que bien te lo has ganado".

Como era de esperar, anónimos y rostros conocidos han querido darle sus condolencias al artista. Entre ellos, la propia Paula Echevarría, su exmujer. "Una de las mejores personas que he conocido en mi vida", señala la actriz junto a un emoticono de un corazón roto.

David Bustamante estaba muy unido a sus abuelos en general, y a la recién fallecida en particular, señalando que son y eran personas muy importantes en su vida. El pasado enero, no pudo reprimir las lágrimas en La Voz cuando Eva González le comentó que aún tenía la suerte de tener en su vida a dos de sus cuatro abuelos. "Los cuido y los mimo. Aprovecho cada segundo que tengo la oportunidad de mirarles a los ojos de que me sigan contando las cosas".

Sobre su abuela, recientemente fallecida, dijo: "A mi abuela ya se le empiezan a olvidar ciertas cositas, pero la escucho como si escuchara esa historia la primera vez porque cada segundo es tan importante como el primero y el último".

En cuanto a los abuelos, quiso mandar un mensaje: "Ellos son los que empezaron todo y los que nos han regalado las familias que tenemos y la sabiduría que vamos adquiriendo con los años. ¡Vivan los abuelos!".