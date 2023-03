Falete detalla la enfermedad que sufre desde que nació y que le afecta a la movilidad: "Nunca me he sentido rechazado"

Rafael Ojeda, al que todos conocemos como Falete, se sinceró este sábado en Déjate querer, el programa de Paz Padilla en Telecinco. El artista, de 45 años, reveló algunos detalles de su complicada llegada al mundo, ya que nació con parálisis braquial, una lesión en la clavícula que sufrió en el parto y que le provocó la pequeña minusvalía que padece en su hombro derecho.

Según contó, su madre engordó 45 kilos durante el embarazo, algo que le complicó su estado y, al final, también el parto. "Mi madre tenía quince años y yo pesaba casi seis kilos. Era enorme. Al sacarme, después de varias horas de intento, me hice daño en la clavícula y tengo una parálisis braquial", desveló el artista.

"La tengo, obviamente desde el nacimiento. Es una enfermedad que me afecta a la movilidad", aclaró. "No puedes terminar de mover la mano bien, no puedes llevarte el brazo hacia arriba, tienes unas ciertas limitaciones", detalló.

Algo que, sin embargo, nunca le ha provocado complejo alguno. "Afortunadamente no sé lo que es esa palabra. Invito a toda la persona que lo tenga o lo sienta que sea valiente y le diga no a esa palabra. Que no le dé cabida en su vida. Nunca me he sentido rechazado. Ni en la escuela, ni en la familia, que es lo que principalmente importa. Todo lo contrario", indicó.