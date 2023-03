Carmen Alcayde firma en su contrato no coincidir con Lydia Lozano en 'Sálvame': "No pensé que lo fuera a conseguir"

Pese a las semanas que han pasado desde que Carmen Alcayde y Lydia Lozano rompieron su amistad por una supuesta traición, David Valldeperas ha informado la nueva norma de Sálvame: las colaboradoras no podrán coincidir en plató.

Así lo habría decidido Alcayde, quien había añadido y firmado una nueva cláusula en el contrato con el programa de Telecinco. La tertuliana habría tomado esta decisión para evitar las pullas de su compañera en plató. Ante la sorpresa de sus compañeros, el programa ha mostrado la nueva norma por escrito.

"Para que no coincidan van a estar media hora cada una en plató, y la otra seguirá el programa desde la sala VIP", ha explicado el director. Lydia se ha mostrado anonadada y molesta por esta decisión, pues le tocaba abandonar su silla.

"Es alucinante que la que monta el pollo pida no estar conmigo. Yo no me subí al pulpillo para halar de su vida y la de su marido", ha reivindicado Lozano antes de abandonar el plató. El programa ha puesto una cuenta atrás para el relevo, finalmente de 15 minutos.

Por su parte, Carmen Alcayde ha entrado en el plató muy contenta. "No sabía que iba a conseguirlo. Cuánto poder tengo", ha bromeado. A continuación, se ha sentado en el asiento de su examiga, que la observaba, enfadada, desde la otra sala.