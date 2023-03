Anabel Pantoja, sobre la petición de una prueba de ADN de su posible hermano 'Pinocho': "Si me lo decís, me hacéis daño"

Luis Manuel Vicente Rico, conocido como 'Pinocho' por su insistencia en demostrar que es hijo de Bernardo Pantoja, ha iniciado los trámites para hacerse "una prueba de ADN a Anabel Pantoja". "Lo conseguiré por las buenas o por las malas", ha señalado para la revista Pronto. Este jueves, la sobrina de Isabel Pantoja ha hecho las primeras declaraciones sobre el tema.

Según asegura su presunto hermano, le ha enviado un burofax para que se someta a las pruebas biológicas que podrían demostrar el parentesco. "Lo recogió Merchi, su madre, y no me ha contestado", asegura. Sin embargo, Anabel no ha querido pronunciarse, y asegura no haber leído la revista.

"Si me lo decís, me hacéis daño", ha expresado para Sálvame y otros programas, que la esperaban en el aeropuerto de su regreso de Estados Unidos. Al no ser preguntada por la gira de Isabel Pantoja, su sobrina ha insistido: "Me quedo con que me lo he pasado de puta madre. No me voy a quedar con cosas raras y extrañas".

Pese a no dar respuestas claras, ha lanzado una advertencia a uno de los medios que le preguntaba por 'Pinocho': "Perdona, ¿has dicho 'mi hermano'? Cuidado". Por último, ha pedido respeto por su padre. "¿Podéis dejar de nombrarlo? Que ha fallecido hace un par de meses"