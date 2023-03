La 'tiktoker' Marina Rivers habla sobre el odio en las redes: "Me han escupido por la calle y me han grabado insultándome"

La tiktoker Marina Rivers no para de crecer en su carrera como creadora de contenido. La semana pasada tuvo la oportunidad de desfilar en la Fashion Week de Madrid y hace unos días ha sido confirmada como una de las participantes de La velada del año, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos.

La influencer ya se está preparando para su combate, en el que se enfrentará a Samy Rivers, la streamer mexicana con la que comparte nombre artístico y por el que se batirán en duelo para que, quien pierda, se lo cambie.

Esta noticia, como otras tantas de la joven, ha sido criticada por parte de un grupo de internautas, pues consideran que no está preparada físicamente para combatir, como sí lo podrían estar otros que llevan toda su vida entrenando para ello.

Entre tanto, Marina Rivers ofreció una entrevista para As donde habló sobre el acoso que recibe en su día a día por ser famosa. "Me han escupido, me han grabado insultándome y me han ridiculizado", comienza con su respuesta.

Para dejar constancia de ello, la influencer ha contado varios casos en los que se ha sentido acosada por jóvenes de su misma edad. "Estábamos de viaje en Mallorca y, de repente, me gritaron 'asquerosa' y me escupieron desde una ventana", es el primer ejemplo que pone.

"En una discoteca, me cogieron del moño y me zarandearon, para después preguntarme si se podían hacer una foto conmigo", comenta, a lo que la periodista Ana Gutiérrez, que es quien la está entrevistando, se queda atónita con sus declaraciones.

"El otro día con mis amigos me gritaron: 'pedazo de guarra, ponte a trabajar'. Yo estoy a las cuatro de la mañana saliendo de la discoteca con mis amigos y no tengo por qué estar aguantando esos comentarios", apunta.

Este fragmento de la entrevista cuenta ya con más de 250.000 reproducciones en TikTok y cientos de comentarios con los que la mayoría de los usuarios respaldan a la influencer.

"La gente se está pasando muchísimo con ella. No es ni medio normal el acoso que recibe", "Qué fuerte es esta chica", "Yo la vi en Madrid una mañana y le saludé y ni le pedí una foto y fue supermaja", "No sé qué ha hecho para que la odiéis tanto", son varios de los mensajes que se leen en el tablón de comentarios.