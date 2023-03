Ruth Lorenzo sonroja a Miguel Bosé con una confesión durante el estreno de 'Cover Night': "Lo que he bailado contigo en ropa interior"

Tras la celebración del clásico Madrid - Barça, La 1 estrenó Cover Night, el nuevo programa musical de RTVE que cuenta un plantel de estrellas de la música, empezando por la presentadora, Ruth Lorenzo, y siguiendo por su jurado, en el que están Miguel Bosé, Mónica Naranjo, Chanel y Juan Magán.

La cantante murciana se mostró muy emocionada con su aventura como conductora del formato y confesó que, para ella, era "un honor" y que estaba nerviosa: "Me mareo, tengo las piernas flojas un poco porque no me creo este momentazo de mi vida".

Sin embargo, por mucho temor que sintiera al ponerse al frente del programa, derrochó soltura presentando, e incluso se atrevió a aprovechar su momento tan cerca de tantas estrellas.

"Miguel Bosé, has sido, eres mi amor platónico y lo seguirás siendo toda mi vida", le dijo al artista al presentarle al comienzo del programa y, después, le hizo una confesión que le sonrojó. "¡Madre mía, lo que he bailado yo contigo en bragas los sábados por la mañana!".

Ruth Lorenzo explicó después que, cuando era pequeña, ella bailaba "en bragas" sus canciones mientras sus hermanas limpiaban la casa. "Ponían todos tus discos y lo dábamos todo", añadió. "Es un placer tenerte aquí, recibir tu conocimiento, seguro que todos los concursantes van a aprender muchísimo".

El intérprete de Amante bandido, por su parte, también se deshizo en elogios hacia ella: "En esta profesión todos aprendemos de todos y eso es lo maravilloso, de tanta sorpresa y frescura, seguro que vamos a 'vampirizar' cosas".